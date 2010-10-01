Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыПолиция задержала двух гражданских активистов в Петербурге

Обыск у Жексимбаева уже закончился, у Иванкина продолжается. Обоих отвезут на допрос в полицию. Активистам может грозить уголовное преследование по статьям "Вандализм", "Призывы к экстремизму" и "Возбуждение ненависти либо вражды".
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Протестная акция на Смоленском кладбище обернулась для участников обысками

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