Политика
Эхо МосквыПолиция задержала двух гражданских активистов в Петербурге
Обыск у Жексимбаева уже закончился, у Иванкина продолжается. Обоих отвезут на допрос в полицию. Активистам может грозить уголовное преследование по статьям "Вандализм", "Призывы к экстремизму" и "Возбуждение ненависти либо вражды".
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