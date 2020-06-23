Происшествия

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruПолиция задержала еще 20 фанатов «Спартака»

Сообщается, что в общей сложности полиция задержала около 60 фанатов «Спартака». Ранее «Спартак» заступился за своих болельщиков и призвал отпустить их. В клубе не считают, что фаны угрожали правопорядку.
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СМИ: фанатам «Спартака» угрожают реальными сроками после проводов команды

РИА Новости06:26

Фанаты «Спартака» за проводы команды на матч с тульским «Арсеналом» могут попасть под уголовное преследование

Тульская служба новостей22 июня в 04:55

Фанат «Спартака» Вася «Киллер» — о задержаниях: «Нецелесообразная и глупая мера»

Sport24.ruвчера в 16:26

Полиция задержала порядка 60 фанатов «Спартака», которые «красочно» проводили команду в Тулу

Тульские новостивчера в 09:40

«Спартак» призывает прекратить уголовное преследование фанатов после файер-шоу под Тулой

Первый Тульскийвчера в 10:50

Полиция задержала более 20 фанатов «Спартака». Среди них есть несовершеннолетние

Чемпионатвчера в 08:01

Спартаковским фанатам угрожают реальными сроками заключения

Спорт-Экспресс03:04
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Футбол

Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 3:0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль стал главным героем матча с «Шеффилд Юнайтед» в рамках Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 14:42
Авто

Daimler и BMW приостановили совместную разработку беспилотников

Немецкие автоконцерны Daimler и BMW объявили о завершении совместной работы над технологиями для беспилотных автомобилей.
Автоновости дня 22 июня в 08:35
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
1,1K
Общество

Лукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
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Политика

В США допустили возможность продления СНВ-3

Временное продление СНВ-3 возможно при условии признания, что концепция двустороннего соглашения без Китая не работает, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости 14:02
51
Общество

В ЦИК рассказали о перестраховке от неоднократного голосования

Чтобы человек, выбравший дистанционное электронное голосование, был вычеркнут из списка избирателей, голосующих традиционным образом, ЦИК должен направить в участковую комиссию по месту его жительства сообщение.
ТАСС 13:47
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Общество

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
50
Футбол

«Урал» обыграл «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России

Хозяева доигрывали в меньшинстве после удаления Ивана Олейникова (78). Матч в начале марта был перенесен из-за плохого состояния поля.
Общественная служба новостей 12:44
Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости 16:17
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Общество

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Газета.Ru 15:59
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Армия и оружие

Российский спецназ получит парашют для десантирования с 70 метров

Концерн "Технодинамика" испытывает революционную парашютную систему "Штурм" для спецназа, позволяющую десантироваться с высоты 70-80 метров.
Российская газета вчера в 03:53
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
270
Здоровье

В Петербурге разрешили плановую госпитализацию и посещение поликлиник

С 25 июня открываются для плановых посещений поликлиники и амбулатории.
ИА Красная Весна 04:42
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Происшествия

Полиция начала разгонять отдыхающих на Патриарших прудах в Москве

Эхо Москвы 14:33
20
Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело вчера в 04:34
97
Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru вчера в 18:37
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Космос

Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом

OAnews 14:09
Общество

В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане

Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru 11:59
54
Экономика

Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой

Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости 16:58
2
Происшествия

Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
3
Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна вчера в 13:44
197
Политика

Путин оценил парад Победы в Москве

Президент Владимир Путин остался доволен проведенным на Красной площади парадом по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общественная служба новостей 05:04
71
Армия и оружие

Российские ПВО сбили беспилотники террористов у базы Хмеймим

НТВ вчера в 16:29
3
Интернет

Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей

Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
Известия 15:09
Наука

Назван процент переболевших для победы над коронавирусом

По словам профессора Фрэнка Болла, лишь активность населения поможет справиться с коронавирусом и получить коллективный иммунитет.
Evo-rus.com 15:09
2
Общество

Forbes составил новый рейтинг лучших российских вузов

News-24.ru 06:14
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