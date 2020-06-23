Происшествия
Bookmaker-ratings.ruПолиция задержала еще 20 фанатов «Спартака»
Сообщается, что в общей сложности полиция задержала около 60 фанатов «Спартака». Ранее «Спартак» заступился за своих болельщиков и призвал отпустить их. В клубе не считают, что фаны угрожали правопорядку.
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Фанаты «Спартака» за проводы команды на матч с тульским «Арсеналом» могут попасть под уголовное преследование
Тульская служба новостей22 июня в 04:55
Фанат «Спартака» Вася «Киллер» — о задержаниях: «Нецелесообразная и глупая мера»
Sport24.ruвчера в 16:26
Полиция задержала порядка 60 фанатов «Спартака», которые «красочно» проводили команду в Тулу
Тульские новостивчера в 09:40
«Спартак» призывает прекратить уголовное преследование фанатов после файер-шоу под Тулой
Первый Тульскийвчера в 10:50
Полиция задержала более 20 фанатов «Спартака». Среди них есть несовершеннолетние
Чемпионатвчера в 08:01
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Футбол
Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 3:0
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль стал главным героем матча с «Шеффилд Юнайтед» в рамках Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 14:42
Авто
Daimler и BMW приостановили совместную разработку беспилотников
Немецкие автоконцерны Daimler и BMW объявили о завершении совместной работы над технологиями для беспилотных автомобилей.
Автоновости дня 22 июня в 08:35
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Общество
Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Политика
В США допустили возможность продления СНВ-3
Временное продление СНВ-3 возможно при условии признания, что концепция двустороннего соглашения без Китая не работает, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости 14:02
Общество
В ЦИК рассказали о перестраховке от неоднократного голосования
Чтобы человек, выбравший дистанционное электронное голосование, был вычеркнут из списка избирателей, голосующих традиционным образом, ЦИК должен направить в участковую комиссию по месту его жительства сообщение.
ТАСС 13:47
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Футбол
«Урал» обыграл «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России
Хозяева доигрывали в меньшинстве после удаления Ивана Олейникова (78). Матч в начале марта был перенесен из-за плохого состояния поля.
Общественная служба новостей 12:44
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
Армия и оружие
Российский спецназ получит парашют для десантирования с 70 метров
Концерн "Технодинамика" испытывает революционную парашютную систему "Штурм" для спецназа, позволяющую десантироваться с высоты 70-80 метров.
Российская газета вчера в 03:53
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Здоровье
В Петербурге разрешили плановую госпитализацию и посещение поликлиник
С 25 июня открываются для плановых посещений поликлиники и амбулатории.
ИА Красная Весна 04:42
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело вчера в 04:34
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Общество
В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru 11:59
Экономика
Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой
Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости 16:58
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову
Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна вчера в 13:44
Политика
Путин оценил парад Победы в Москве
Президент Владимир Путин остался доволен проведенным на Красной площади парадом по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общественная служба новостей 05:04
Интернет
Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей
Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
Известия 15:09
Наука
Назван процент переболевших для победы над коронавирусом
По словам профессора Фрэнка Болла, лишь активность населения поможет справиться с коронавирусом и получить коллективный иммунитет.
Evo-rus.com 15:09
Общество
Forbes составил новый рейтинг лучших российских вузов
News-24.ru 06:14