Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолиция задержала еще около 30 фанатов «Спартака»

Полиция задержала еще около 30 фанатов "Спартака" по делу о проводах команды в Тулу на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Арсеналом", сообщает Sport24. Московский клуб отправился в Тулу 19 июня.
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«Спартак» выступил с заявлением по поводу задержания фанатов

Чемпионат07:40

Еще 30 фанатов «Спартака» задержаны после файер-шоу под Тулой

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Полиция задержала еще около 20 фанатов «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу

Sport24.ru04:32

Полиция задержала ещё около 30 фанатов «Спартака» по делу о хулиганстве

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Полиция задержала еще около 30 фанатов «Спартака» после фаер-шоу в поддержку команды

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Задержаны 70 фанатов, провожавших «Спартак» в Тулу

Молодой коммунар06:49

Фанаты «Спартака» за проводы команды на матч с тульским «Арсеналом» могут попасть под уголовное преследование

Тульская служба новостейвчера в 04:55
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Политика

Украина заявила о задолжавшей ей сотни миллионов долларов России

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил в интервью изданию «Укринформ» о задолжавшей сотни миллионов долларов России за размещение Черноморского флота в Крыму.
Lenta.ru 07:35
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Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Общество

Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
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Политика

США приостановили выдачу ряда рабочих виз до конца года

Ограничения распространяются на 5 видов виз, включая сезонные рабочие визы, а также визы, получателями которых становятся специалисты из других государств и члены их семей.
Evo-rus.com 06:31
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Общество

В ЦИК рассказали о досрочно проголосовавших по Конституции за рубежом

Около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
RT на русском 04:27
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Происшествия

В заброшенном доме Петербурга обрушились перекрытия

Интерфакс 06:55
Общество

В Росстате объяснили расхождение в данных по смертности от COVID-19

Малков отметил, что распространение коронавируса позволило выявить недостатки в сборе данных по смертности от коронавируса.
REGNUM 03:19
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Общество

В Роструде напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Как напомнили в Роструде, среда, 24 июня, объявлена нерабочим днем с сохранением зарплаты в честь проведения парада Победы.
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Авто

В Сети показали изображения новой Lada Granta

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие несколько лет российская марка выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится Lada Granta второго поколения, также планируется автомобиль "нижнего C-сегмента" - преемник Lada Vesta.
Российская газета 07:30
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Происшествия

В Госдуме из-за собаки в Крыму требуют изменить правила авиаперевозок

REGNUM вчера в 08:52
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Происшествия

СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы

Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
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Политика

Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным

Другой эпизод, который вспоминает в своей книге Болтон, относится к личной встрече Путина и Трампа в 2018 году в Хельсинки - это был первый полноценный саммит двух лидеров.
Газета.Ru 07:33
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Общество

В Самарской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом

Уфа, 23 июня 2020, 12:01 — REGNUM 63 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области.
REGNUM 05:01
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Политика

Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники

Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.
РИА Новости 06:57
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Спорт

Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.
Pravda.Ru 07:25
Финансы

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
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Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
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Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
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Политика

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

Инфорос 01:03
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Футбол

Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро поднялся на 12 копеек – до 77,77 рубля.
Взгляд.ру вчера в 03:08
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Армия и оружие

Сын маршала Василевского рассказал о впечатлениях от Парада Победы

Сын одного из самых великих отечественных полководцев маршала Александра Василевского, выдающийся российский архитектор Игорь Василевский рассказал РИА Новости, что на него произвело ошеломляющее впечатление бросание к подножию Мавзолея знамен разгромленных в ходе Великой Отечественной войны немецко-фашистских частей на Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.
РИА Новости 05:43
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Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
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Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ 21 июня в 02:48
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