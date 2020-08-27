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ФАН
ФАН

Подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом задержаны

14 человек, подозреваемые в нападении на микроавтобус на трассе между Киевом и Харьковом, задержаны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба местного отделения национальной полиции Украины. По данным правоохранителей, инцидент произошел около 19.10 в районе города Люботин.В источнике
С чего всё началось
«В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», — сообщил
 он.
RT на русском14:22
Подробнее о событии
РБК

Полиция задержала обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом

РБК15:17
Известия

Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

Известия14:12
ТАСС

Полиция задержала расстрелявших автобус организации «Патриоты - за жизнь»

ТАСС14:49
Свободная Пресса

На Украине задержаны подозреваемые в обстреле автобуса с оппозиционерами

Свободная Пресса14:39
RT на русском

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

RT на русском14:22
Взгляд.ру

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

Взгляд.ру14:18
Коммерсантъ

Напавшие на автобус в Харьковской области задержаны

Коммерсантъ15:09

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Газета.Ruвчера в 08:44
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Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС11:32
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Американские кинокритики отказались рецензировать «Новых мутантов»

Кинокритик А.В. Доуд из издания The A. V. Club опубликовал статью, в котором объяснил решение своего коллектива не рецензировать фильм, сославшись на мнение экспертов, которые подтверждают, что кинотеатры остаются одним из наиболее опасных мест во время пандемии.
Российская газета06:15
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Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском16:03
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