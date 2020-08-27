Подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом задержаны
14 человек, подозреваемые в нападении на микроавтобус на трассе между Киевом и Харьковом, задержаны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба местного отделения национальной полиции Украины. По данным правоохранителей, инцидент произошел около 19.10 в районе города Люботин.В источнике
С чего всё началось
«В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», — сообщил
он.
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