РПЛ
ProstoProSportПолиция задержала организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы
Полицейские задержали организатора оскорбительных кричалок в адрес питерского «Зенита» и форварда клуба Артема Дзюбы. По данным «Фoнтанки», нарушитель управлял фанатским сектором в ходе игры, держа рупор в своих руках.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Организатор непотребных кричалок в адрес петербургского «Зенита» и конкретно нападающего Артема Дзюбы покинул матч со «Спартаком» и был доставлен в отдел полиции. Оскорбитель из числа московских фанатов получил протокол.Фонтанка.Ру04:14
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы доставили в полицию
Телеканал Санкт-Петербург06:27
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии.
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
Общество
ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео
Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 млн долларов / почти 4 млрд рублей.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк приносят в больницу годовалую дочь Милу
Анастасии Заворотнюк, состояние которой улучшилось после операции, приносят в больницу годовалую дочь Милу.
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами
Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.
Экономика
SHI поставит «Звезде» комплектующие для газовозов на 1,5 млрд долларов
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Спорт
Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу
Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
Политика
В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах
Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Общество
«Князь Владимир» пришвартовался в Сухумском порту
Политика
Бывший депутат Госдумы стал гражданином Германии
Бывший депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Здоровье
Аналог препарата для больных муковисцидозом произведут в Подмосковье
Поставщиком первого дженерика колистиметата натрия в стране может стать резидент ОЭЗ «Дубна» — компания «ПСК Фарма», специалисты которой уже разработали препарат.
Футбол
Срна: «Мы все ближе к возвращению в родной Донецк. 91 км. Так близко и так далеко»
Бывший защитник и капитан «Шахтера» Дарио Срна, ныне входящий в тренерский штаб горняков, выразил надежду, что в скором времени команда вернется на родную «Донбасс Арену».
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур по погибшим в аварии в Сретенском районе
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Происшествия
В Екатеринбурге члена секты арестовали за убийство сына
Политика
Песков подтвердил, что встреча Путина и Эрдогана состоится 8 января
Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января следующего года.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу перед матчем с «Зенитом»
Политика