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ProstoProSportProstoProSportПолиция задержала организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы

Полицейские задержали организатора оскорбительных кричалок в адрес питерского «Зенита» и форварда клуба Артема Дзюбы. По данным «Фoнтанки», нарушитель управлял фанатским сектором в ходе игры, держа рупор в своих руках.
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с чего всё началось

За оскорбление Дзюбы привлекли держателя «матюгальника». В отдел полиции увезли фаната «Спартака»

Организатор непотребных кричалок в адрес петербургского «Зенита» и конкретно нападающего Артема Дзюбы покинул матч со «Спартаком» и был доставлен в отдел полиции. Оскорбитель из числа московских фанатов получил протокол.
Фонтанка.Ру04:14

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За оскорбление Дзюбы привлекли держателя «матюгальника». В отдел полиции увезли фаната «Спартака»

Фонтанка.Ру04:14

Организатор оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы был доставлен в отдел полиции

Спорт-Экспресс04:46

Полиция задержала организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы

Sport.ru06:30

Заводящего с сектора «Спартака» задержали за организацию матерных кричалок в адрес Дзюбы

Sports.ru06:25

Полиция задержала организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы

Sport24.ru06:11

СМИ: Организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы доставили в полицию

Телеканал Санкт-Петербург06:27

Организатор оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы задержан в Санкт-Петербурге

RT на русском05:42
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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