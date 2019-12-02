Организатор непотребных кричалок в адрес петербургского «Зенита» и конкретно нападающего Артема Дзюбы покинул матч со «Спартаком» и был доставлен в отдел полиции. Оскорбитель из числа московских фанатов получил протокол.

с чего всё началось

Полицейские задержали организатора оскорбительных кричалок в адрес питерского «Зенита» и форварда клуба Артема Дзюбы. По данным «Фoнтанки», нарушитель управлял фанатским сектором в ходе игры, держа рупор в своих руках.

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