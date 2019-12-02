Футбол

ProstoProSportProstoProSportПолиция задержала организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы

Полицейские задержали организатора оскорбительных кричалок в адрес питерского «Зенита» и форварда клуба Артема Дзюбы. По данным «Фoнтанки», нарушитель управлял фанатским сектором в ходе игры, держа рупор в своих руках.
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с чего всё началось

За оскорбление Дзюбы привлекли держателя «матюгальника». В отдел полиции увезли фаната «Спартака»

Организатор непотребных кричалок в адрес петербургского «Зенита» и конкретно нападающего Артема Дзюбы покинул матч со «Спартаком» и был доставлен в отдел полиции. Оскорбитель из числа московских фанатов получил протокол.
Фонтанка.Ру04:14

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За оскорбление Дзюбы привлекли держателя «матюгальника». В отдел полиции увезли фаната «Спартака»

Фонтанка.Ру04:14

Организатор оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы был доставлен в отдел полиции

Спорт-Экспресс04:46

Заводящего с сектора «Спартака» задержали за организацию матерных кричалок в адрес Дзюбы

Sports.ru06:25

Полиция задержала организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы

Sport24.ru06:11

Заводящего с трибуны «Спартака» задержали за организацию зарядов про Дзюбу

Чемпионат07:21

На «Газпром Арене» задержали болельщика «Спартака», организовавшего оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы

Петербургский дневник07:56

СМИ: Организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы доставили в полицию

Телеканал Санкт-Петербург06:27
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 13:05, Ашберн
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СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

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Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
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В ресторане в центральной части Киева произошла стрельба, пострадал человек.
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Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Происшествия

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В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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Новые Известия 05:04
Происшествия

В Новосибирске отчим убил 5-летнюю девочку

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На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
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Рэпер Птаха рассказал, кто крышует наркотрафик в России

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Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
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Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили

Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
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Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нарушения до игры с «Зенитом»

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Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
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В результате взрыва пострадали пять человек, в том числе трое детей возрастом четыре, три и два года.
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