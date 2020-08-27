Регистрации электромобилей в Европе достигли нового максимума в июле

Как следствие, электромобили составили 18% от общего числа регистраций в июле, что намного больше, чем их рыночная доля, составлявшая 7,5% в июле 2019 года и 5,7% в июле 2018 года.