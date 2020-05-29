с чего всё началось

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина. Ранее московский главк МВД сообщил, что проведение любых публичных мероприятий в Москве запрещено указом мэра о повышенной готовности.

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

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Политика В Италии предлагают учредить праздник в знак благодарности России С 22 марта по 7 мая российские военнослужащие совместно с итальянскими провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.

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