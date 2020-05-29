с чего всё началось

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина. Ранее московский главк МВД сообщил, что проведение любых публичных мероприятий в Москве запрещено указом мэра о повышенной готовности.

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Футбол 25-летний футболист из Боливии скончался от коронавируса В возрасте 25 лет от коронавируса скончался Дейберт Франс Роман Гузман.

Здоровье Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности. 81

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 7,4K

Футбол Возобновился чемпионат Украины по футболу Напомним, что сезон в чемпионате Украины был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта.

Кино Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала» Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».

Футбол Названы игроки «Карпат», заразившиеся коронавирусом В первой команде «Карпат» числятся три вратаря — Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий и Владимир Маханьков.

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Здоровье Группу риска по заболеваемости рассеянным склерозом назвал доктор Категорию людей, которые находятся в группе риска развития рассеянного склероза, назвал руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом, доктор медицинских наук Ян Власов, пишет РИА Новости. 1

Футбол Широков жестко оскорбил бывшего главного тренера «Спартака» Якина Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков вспомнил период своей работы с бывшим наставником «красно-белых» Муратом Якином.

Политика МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой. 1,1K

Армия и оружие В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.

Футбол Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.

Политика Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек. 989