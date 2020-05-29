Общество
ВедомостиПолиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина. Ранее московский главк МВД сообщил, что проведение любых публичных мероприятий в Москве запрещено указом мэра о повышенной готовности.
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с чего всё началось
Очевидица задержания в разговоре с SotaVision рассказала, что Митрохин не успел простоять в пикете и минуты, когда к нему подошли полицейские и провели в автозак.ЗакC.Рувчера в 05:30
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«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски сделал дубль
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Российская газета 07:14
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МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
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Avia.pro 12:26
Футбол
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Смолов выложил фото своего нового образа
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Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
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BFM.ru 07:37
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Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
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Степаненко рассказала об отношении к Петросяну после развода
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