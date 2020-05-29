Общество

ВедомостиВедомостиПолиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина. Ранее московский главк МВД сообщил, что проведение любых публичных мероприятий в Москве запрещено указом мэра о повышенной готовности.
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с чего всё началось
Очевидица задержания в разговоре с SotaVision
 рассказала, что Митрохин не успел простоять в пикете и минуты, когда к нему подошли полицейские и провели в автозак.
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

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Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

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В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска

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Футбол

Возобновился чемпионат Украины по футболу

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Сергей Булатов: «Немецкий мальчик привел с собой в «Спартак» помощников. Не получится – и что останется после него?»

Немецкий мальчик привел с собой в «Спартак» нескольких помощников.
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Общество

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
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Кино

Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»

Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
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Спорт-Экспресс 10:42
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru 05:47
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова раззадорила поклонников видео в ночнушке

Известная российская актриса Екатерина Климова является активным блогером.
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Песков рассказал, когда сбреет бороду

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
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«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски сделал дубль

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Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков вспомнил период своей работы с бывшим наставником «красно-белых» Муратом Якином.
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В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
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Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
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В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

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Армия и оружие

В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле

Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
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Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву

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Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
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Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
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Группа Renault озвучила план по сокращению затрат

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Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты», бывший специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, бывший специальный корреспондент проекта Meduza. Депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
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