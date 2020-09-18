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Российская газета
Российская газета

Полиция задержала водителя, протаранившего ворота резиденции посла США

В столице задержан водитель, который протаранил ворота резиденции американского посла. Как передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, водитель внедорожника около 16.25 врезался в ограждение у дома 10 в Спасопесковском переулке.В источнике
С чего всё началось
В Москве неизвестный мужчина на машине врезался в ограждение резиденции посла США, написала в Twitter
 пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс.
Znak.comвчера в 11:35
Подробнее о событии
РБК

В Москве начали проверку после инцидента у резиденции посла США

РБКвчера в 13:51
РЕН ТВ

Неизвестный прорвался на территорию посольства США в Москве

РЕН ТВвчера в 10:42
Агентство Москва

Пьяного водителя внедорожника задержали после наезда на ворота резиденции посла США в Москве

Агентство Москвавчера в 12:17
RT на русском

Полиция начала проверку после ДТП у резиденции посла США в Москве

RT на русскомвчера в 12:21
РИА Новости

Неизвестный врезался в ворота резиденции посла США в Москве

РИА Новостивчера в 11:03
ТАСС

Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

ТАССвчера в 11:00
Интерфакс

Установлен врезавшийся в ворота резиденции посла США в Москве водитель

Интерфаксвчера в 13:30

Суд ЕС поставил точку в споре вокруг спортивного бренда Лионеля Месси

Cуд Европейского Союза оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Ведомства по правам интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и подтвердил в полном объеме выводы из постановления (T-554/14), на основании которого футболисту Леонелю Месси предоставлено право на регистрацию торговой марки MESSI для спортивного инвентаря и одежды.
РАПСИ17 сентября в 04:18

СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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Минфин РФ предложил предоставить «Роснефти» льготы на 460 млрд

Минфин России внес в правительство законопроект, который предусматривает предоставление льгот для северной части Приобского месторождения «Роснефти» [ХМАО] в объеме 46 млрд рублей ежегодно в течение десяти лет.
URA.Ru16 сентября в 16:35

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ruвчера в 02:37
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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Определен главный способ распространения коронавируса

Ученые Медицинского центра Монтефиоре, больницы Пенсильванского университета и других центров здравоохранения США определили, что коронавирус распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, а не через поверхности.
Lenta.ruвчера в 12:50
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Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъвчера в 14:46
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Звезда «Улиц разбитых фонарей» признался в проблемах с алкоголем

Помочь актеру в нелегком деле борьбы с пристрастием к алкоголю пытались экс- и нынешняя супруги, но окончательное решение завязать со спиртным Половцев принял сам, передает портал «Дни.ру».
Слово и Дело17 сентября в 12:44