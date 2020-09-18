Полиция задержала водителя, протаранившего ворота резиденции посла США
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В столице задержан водитель, который протаранил ворота резиденции американского посла. Как передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, водитель внедорожника около 16.25 врезался в ограждение у дома 10 в Спасопесковском переулке.В источнике
С чего всё началось
В Москве неизвестный мужчина на машине врезался в ограждение резиденции посла США, написала в Twitter
пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс.
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Пьяного водителя внедорожника задержали после наезда на ворота резиденции посла США в Москве
Агентство Москвавчера в 12:17