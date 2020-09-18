В столице задержан водитель, который протаранил ворота резиденции американского посла. Как передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, водитель внедорожника около 16.25 врезался в ограждение у дома 10 в Спасопесковском переулке.

С чего всё началось В Москве неизвестный мужчина на машине врезался в ограждение резиденции посла США, написала в Twitter пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс. Znak.com вчера в 11:35