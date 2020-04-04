Коронавирус

РБКРБКПолиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину

Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой. Видео его задержания появилось 4 апреля в соцсетях.
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Сенатор Клишас осудил задержание москвича, гулявшего с собакой

Московский Комсомолец14:42

Задержанному во время выгула собаки москвичу пригрозили арестом

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Задержанному во время прогулки с собакой в центре Москвы может грозить арест

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Задержанного на Патриарших москвича, который гулял с собакой, зовут Иисус

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Мужчину на Патриарших прудах задержали из-за невыполнения законных требований полиции

Агентство Москва16:04

Клишас предположил судебные иски от граждан в адрес властей по поводу контроля режима самоизоляции

Независимая газета13:40

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Новая газета11:33
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Общество

Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
RuNews24.ru 07:27
Происшествия

Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Вести.Ru 14:51
Общество

Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах

Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах.
Известия 08:51
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Сокуров попросил главу СПЧ помочь «брошенным» за рубежом россиянам

Режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров направил письмо председателю совета Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину россиян, которые застряли за границей из-за ограничений, принятых в связи с пандемией коронавируса.
РБК 13:29
Общество

Для жителей Ростовской области ввели меры соцподдержки

Напомним, что вчера в «Единой России» предлагали отменить жителям пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 10:38
Экономика

В Центробанке рассказали о процентах на время кредитных каникул

Во время кредитных каникул проценты продолжают начисляться, однако по льготной процентной ставке, заявляет Центральный банк России.
Газета.Ru 15:48
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru вчера в 09:12
Общество

Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию в 1,5 м

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию в 1,5 м между работниками и посетителями.
РБК 14:04
Происшествия

В районе ул. Суворова в Калининграде нашли расчленённое тело

В районе ул. Суворова в Калининграде нашли пакеты с татуированными частями тела мужчины.
Клопс 14:14
Футбол

Аршавин считает, что под чемпионат Белоруссии хорошо засыпать

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказал свое мнение о чемпионате Белоруссии.
Спорт-Экспресс 14:47
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Экономика

В России могут увеличить производство молочной продукции

Минсельхоз России рассказал о возможном увеличении производства молочной продукции в том случае, если это будет необходимо.
Невские Новости 14:56
Футбол

Барриос купил для жителей родного города 500 продуктовых наборов

Чемпионат 14:38
Общество

В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса

Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новости 11:12
Общество

Игрок сборной Сербии арестован за нарушение комендантского часа

Сербский нападающий "Аль-Иттихада" Александр Прийович был арестован за нарушение комендантского часа в Белграде, сообщает USA Today.
Газета.Ru 14:19
Общество

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.
Газета.Ru 15:23
Шоу-бизнес

Виктория Боня при поддержке дочери извинилась перед Алёной Шишковой

Виктория не стала вступать в оскорбительную перепалку с Алёной, решив извиниться перед ней.
OvideO.ru 15:23
Общество

В Москве умерли еще два пациента с подтвержденным коронавирусом

ТАСС 14:32
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Здоровье

Эпидемиолог назвал опасное свойство коронавируса

Главный научный сотрудник института рассказал изданию URA.RU, что в ближайшее время даст о себе знать скрытая опасность COVID-19 и врачам придется столкнуться с бессимптомными носителями инфекции.
Слово и Дело 12:59
Армия и оружие

Коронавирус гонит оккупантов домой: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su вчера в 08:16
Экономика

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
РБК 12:01
Наука

В Польше разработали замедляющее заражение коронавирусом средство

Группа ученых из Ягеллонского университета в Кракове объявила о том, что разработала средство, которое значительно замедляет заражение новым штаммом коронавируса.
Профиль 10:45
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Финансы

Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам

На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Forbes 12:12
Общество

Салоны оптики в Москве продолжат работу

В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.
Известия 13:17
Армия и оружие

Три самолета с российскими военными медиками сели в Сербии

Три военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими военными врачами приземлились на сербской авиабазе "Батайница".
Вести.Ru вчера в 08:54
Происшествия

Беженец из Судана напал на прохожих во Франции

Речь идет об уроженце Судана 1987-го года рождения. При нем найден вид на жительство, выданный ему как беженцу, прибывшему во Францию.
Коммерсантъ 09:53
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова обратилась за психологической помощью

Сегодня Оксана Самойлова написала пост в своем инстаграм аккаунте, где рассказывает о том, что она обратилась за психологической помощью.
Popcake 14:31
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