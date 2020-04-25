Происшествия

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руПолиция заинтересовалась смертью футболиста «Казанки» Самохвалова

Смертью 22-летнего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова заинтересовались правоохранительные органы, рапортует телеграм-канал «Мутко против».
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Полиция заинтересовалась смертью футболиста «Казанки» Самохвалова

Евро-футбол.ру08:59

Полиция расследует смерть воспитанника «Локомотива»

Спорт день за днем08:41

Материалы по смерти воспитанника «Локомотива» находятся в полиции

Газета.Ru08:05

Правоохранительные органы заинтересовались смертью футболиста Самохвалова

Чемпионат08:25

Материалы по смерти Самохвалова могут быть переданы в Следственный комитет

Metaratings08:15

Полиция заинтересовалась смертью игрока «Локомотива» Самохвалова

Нева Спорт08:33

Иван Карпов: «Проверка по делу Самохвалова - стандартная процедура»

ProstoProSport08:14
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Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио".
Интерфакс 08:57
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Общество

Певец Максим Леонидов доставлен в полицию за прогулку в парке

Газета.Ru 08:02
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Здоровье

В Москве заболеваемость пневмонией в феврале выросла в полтора раза

В феврале 2020 года в Москве зафиксировали 7312 заболевших внебольничной пневмонией.
Дождь 08:22
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Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
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Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали» в самоизоляции

Что происходит 08:16
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Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская постригла свои волосы на глазах у пользователей

Uznayvse.ru 09:40
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Общество

В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци

Уфа, 25 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Документ о прерывании режима самоизоляции для поездки на дачу утвердили в Башкирии.
REGNUM 08:39
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
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Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
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Здоровье

В Петербурге от коронавируса умер врач

В петербургской больнице имени Боткина скончался врач Сергей Белошицкий с подтвержденным коронавирусом, сообщил «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 03:15
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко оправдалась за высказывание о домашнем насилии

Известной телеведущей Регине Тодореко пришлось оправдываться за свое высказывание о домашнем насилии.
Пятый канал 03:29
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Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без причины

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
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Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 4 мая.
РИА Новости 07:33
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
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Кино

В Японии выпустили 3D-мультфильм про Чебурашку

Японские мультипликаторы выпустили 3D-короткометражку про Чебурашку.
ВК Пресс 23 апреля в 10:32
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Общество

Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
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Общество

В России за сутки выявили 5966 новых случаев коронавируса

Официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что в России за минувшие сутки было выявлено 5966 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец 06:20
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Политика

Лавров: РФ предвидит новые обвинения во вмешательстве в выборы в США

Глава МИД Сергей Лавров предвидит новую волну обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы в США.
РЕН ТВ 09:13
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Общество

Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

Сохранение ограничений как минимум до 12 мая позволит избежать второй волны заболевания, добавил он.
РИА Новости вчера в 13:50
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Общество

В Роспотребназоре объяснили, как работать парикмахерским

Москва, 25 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Рекомендации по организации работы СТО, ателье, химчисток, салонов красоты и парикмахерских утвердил Роспотребназор.
REGNUM 07:10
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Авто

УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня вчера в 13:03
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru вчера в 05:25
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Здоровье

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека

Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
РБК Ростов-на-Дону 05:52
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
Российская газета 02:26
Общество

Первый медик умер от коронавируса на Ставрополье

В Ставропольском крае скончался от коронавируса медик, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
DP.RU 04:45
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Технологии

Драйвер NVIDIA GeForce 445.98 исправил проблемы с HDR

Дни24 05:34
Общество

Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис.
Lenta.ru 07:50
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
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