Спорт день за днем

Общество Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.

Общество Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио". 90

Экономика Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ "Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он. 142

Политика Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». 36

Здоровье В Петербурге от коронавируса умер врач В петербургской больнице имени Боткина скончался врач Сергей Белошицкий с подтвержденным коронавирусом, сообщил «Петербургский дневник». 370

Общество Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК. 1,3K

Общество Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2,5K

Общество В России за сутки выявили 5966 новых случаев коронавируса Официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что в России за минувшие сутки было выявлено 5966 новых случаев заболевания COVID-19. 228

Общество В Роспотребназоре объяснили, как работать парикмахерским Москва, 25 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Рекомендации по организации работы СТО, ателье, химчисток, салонов красоты и парикмахерских утвердил Роспотребназор. 239

Авто УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции. 22

Политика Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося. 2,9K

Здоровье В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. 6

Общество Опубликован проект нового расписания ОГЭ Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.

Общество Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис. 77