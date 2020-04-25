Происшествия
Евро-футбол.руПолиция заинтересовалась смертью футболиста «Казанки» Самохвалова
Смертью 22-летнего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова заинтересовались правоохранительные органы, рапортует телеграм-канал «Мутко против».
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Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио".
Интерфакс 08:57
Здоровье
В Москве заболеваемость пневмонией в феврале выросла в полтора раза
В феврале 2020 года в Москве зафиксировали 7312 заболевших внебольничной пневмонией.
Дождь 08:22
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ
"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали» в самоизоляции
Что происходит 08:16
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Общество
В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци
Уфа, 25 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Документ о прерывании режима самоизоляции для поездки на дачу утвердили в Башкирии.
REGNUM 08:39
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Здоровье
В Петербурге от коронавируса умер врач
В петербургской больнице имени Боткина скончался врач Сергей Белошицкий с подтвержденным коронавирусом, сообщил «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 03:15
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко оправдалась за высказывание о домашнем насилии
Известной телеведущей Регине Тодореко пришлось оправдываться за свое высказывание о домашнем насилии.
Пятый канал 03:29
Экономика
В России банкам хотят запретить блокировать счета без причины
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 4 мая.
РИА Новости 07:33
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Кино
В Японии выпустили 3D-мультфильм про Чебурашку
Японские мультипликаторы выпустили 3D-короткометражку про Чебурашку.
ВК Пресс 23 апреля в 10:32
Общество
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
Общество
В России за сутки выявили 5966 новых случаев коронавируса
Официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что в России за минувшие сутки было выявлено 5966 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец 06:20
Политика
Лавров: РФ предвидит новые обвинения во вмешательстве в выборы в США
Глава МИД Сергей Лавров предвидит новую волну обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы в США.
РЕН ТВ 09:13
Общество
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Сохранение ограничений как минимум до 12 мая позволит избежать второй волны заболевания, добавил он.
РИА Новости вчера в 13:50
Общество
В Роспотребназоре объяснили, как работать парикмахерским
Москва, 25 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Рекомендации по организации работы СТО, ателье, химчисток, салонов красоты и парикмахерских утвердил Роспотребназор.
REGNUM 07:10
Авто
УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня вчера в 13:03
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru вчера в 05:25
Здоровье
В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека
Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
РБК Ростов-на-Дону 05:52
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
Российская газета 02:26
Общество
Первый медик умер от коронавируса на Ставрополье
В Ставропольском крае скончался от коронавируса медик, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
DP.RU 04:45
Общество
Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис.
Lenta.ru 07:50
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39