Происшествия
ИзвестияПолиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня. СМИ написали, что причиной его смерти стало огнестрельное ранение в голову. Позже вдова Сергея Хрущёва Валентина Голенко опровергла эти сообщения, назвав публикации журналистов инсинуациями.
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Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева. Власти не планируют предъявлять кому-либо обвинений в связи с произошедшим.ТАССвчера в 14:59
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Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
ИА Красная Весна 24 июня в 16:57
Политика
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства".
РИА Новости вчера в 11:38
Игры
Авторы Biomutant опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик
Издательство THQ Nordic и разработчики из студии Experiment 101 опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик своего ролевого боевика Biomutant.
Игромания.ру вчера в 04:07
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
Политика
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал законопроект Демпартии о полицейской реформе и выразил надежду, что документ не пройдёт через конгресс.
RT на русском вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52
Общество
Россиян предупредили о грядущем похолодании
Ряд регионов России ждет на следующей неделе похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Гаджеты
AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза
Сравнение проводилось между процессорами AMD FX-7600P и Ryzen 7 4800H с теплопакетом в 35 и 45 Вт соответственно.
Игромания.ру вчера в 14:21
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Экономика
В Кургане изменится тариф на водоснабжение
Курган, 26 июня 2020, 07:02 — REGNUM В Кургане отменён базовый тариф на водоснабжение и водоотведение, который был установлен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
REGNUM 00:02
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Минздрав отложил ввод обязательных тестов на алкоголь для водителей
Введение тестирования на наркотики и алкоголь при медицинском освидетельствовании водителей отложено до 1 января 2021 года.
Свободная Пресса вчера в 23:34
Здоровье
Стало известно о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
«По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей, каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев.
Известия вчера в 22:00
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости вчера в 18:16
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru вчера в 13:40
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru вчера в 09:36
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:13
Происшествия
В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького
Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM вчера в 11:23
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета вчера в 13:01
Кино
Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров»
На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).
Российская газета вчера в 07:03
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Экономика
Фондовые индексы США снижаются после выхода макростатистики
Основные фондовые индикаторы США в четверг показывают снижение после данных о ВВП страны и числе заявок на пособие по безработице, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике
Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике.
Мосмонитор вчера в 08:54
Здоровье
В Якутии продлили ограничительные меры до 1 июля
Ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля, сообщил глава региона Айсен Николаев на брифинге оперативного штаба.
РИА Новости вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа
Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
Инфорос вчера в 11:46
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 24 июня в 13:30
Общество
Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z
В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.
РБК 00:00
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05