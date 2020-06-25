Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева. Власти не планируют предъявлять кому-либо обвинений в связи с произошедшим.

с чего всё началось

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня. СМИ написали, что причиной его смерти стало огнестрельное ранение в голову. Позже вдова Сергея Хрущёва Валентина Голенко опровергла эти сообщения, назвав публикации журналистов инсинуациями.

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США

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