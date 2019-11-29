Происшествия
RuNews24.ruПолиция застрелила мужчину на Лондонском мосту
Сегодня, 29 ноября, на Лондонском мосту неизвестный напал с ножом на прохожих. После этого он был застрелен полицией. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд.
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Футбол
«Арсенал» объявил об увольнении Эмери
Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
Культура
Светлаков рассказал на «Вечернем Урганте» о вырезанных из КВН шутках
Футбол
Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту
Полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что клуб еще не вступал с ним в переговоры по продлению контракта.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Происшествия
Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Здоровье
В США признали, что вакцины могут вызывать рак
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало исследование, где фактически признает, что многие вакцины, в том числе сезонные вакцины от гриппа, содержат фрагменты вирусов, имеющих онкогенную природу.
Армия и оружие
На Украине прошли испытания крылатой ракеты «Нептун»
Украина завершила испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», заявил гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев 28 ноября, сообщили в пресс-службе компании Defense Express.
Технологии
В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI
К идентификации смартфонов по номеру IMEI готовятся крупнейшие отечественные операторы, пока речь идет только о пробном проекте.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Футбол
Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»
Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
Шоу-бизнес
Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге
В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Авто
Стартовало производство нового поколения Skoda Octavia
В пресс-релизе чешской компании говорится о том, что запуск сборки нового поколения модели Octavia на главном заводе в Млада-Болеславе знаменует собой начало новой главы во впечатляющей истории успеха бренда, а также отмечается, что были вложены средства в обновление производственных линий, что позволило создать лучшую Octavia к её 60-летию.
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Концерт должен был состояться 5 декабря.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве.
Общество
Опрос показал, как предприниматели оценивают будущее бизнеса в России
Более половины 60-летних респондентов (59%), занимавшихся бизнесом в 90-е годы, считают, что вести бизнес в России стало легче.
Футбол
Павлюченко: «Никогда не мог подумать, что Кейн станет игроком сборной»
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Портал Downdetecor сообщил, что пользователи некоторых стран заявили о сбое в работе социальной сети Twitter.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Политика
Местом проведения «нормандского саммита» станет Елисейский дворец
Встреча глав Германии, России, Франции и Украины состоится 9 декабря в Париже. Местом ее проведения был назван Елисейских дворец.
Наука