Происшествия

RuNews24.ruRuNews24.ruПолиция застрелила мужчину на Лондонском мосту

Сегодня, 29 ноября, на Лондонском мосту неизвестный напал с ножом на прохожих. После этого он был застрелен полицией. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд.
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Сообщение о взрыве в районе Лондонского моста оказалось ложным

ТАСС10:59

СМИ: полиция застрелила вооруженного мужчину на Лондонском мосту

РИА Новости09:40

В центре Лондона произошла стрельба

РБК09:41

На Лондонском мосту открыли стрельбу

Lenta.ru09:27

Sky News: полиция застрелила мужчину на Лондонском мосту

RT на русском09:49

На Лондонском мосту произошла стрельба

Интерфакс09:43

СМИ сообщили о стрельбе на Лондонском мосту

Известия09:41
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Футбол

«Арсенал» объявил об увольнении Эмери

Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
Матч ТВ 05:15
Культура

Светлаков рассказал на «Вечернем Урганте» о вырезанных из КВН шутках

Народные новости 20:22
Футбол

Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

Полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что клуб еще не вступал с ним в переговоры по продлению контракта.
Матч ТВ вчера в 18:54
Происшествия

Педофил представился врачом и изнасиловал школьницу в раздевалке

Газета.Ru 12:42
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости 10:43
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Российская газета 22:11
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru 21:38
Происшествия

Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Газета.Ru 17:23
Здоровье

В США признали, что вакцины могут вызывать рак

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало исследование, где фактически признает, что многие вакцины, в том числе сезонные вакцины от гриппа, содержат фрагменты вирусов, имеющих онкогенную природу.
Завтра.ру вчера в 04:43
Армия и оружие

На Украине прошли испытания крылатой ракеты «Нептун»

Украина завершила испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», заявил гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев 28 ноября, сообщили в пресс-службе компании Defense Express.
Красная весна 03:59
Технологии

В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI

К идентификации смартфонов по номеру IMEI готовятся крупнейшие отечественные операторы, пока речь идет только о пробном проекте.
Дни24 08:14
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

Газета.Ru 06:54
Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

Взгляд.ру 09:29
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Футбол

Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
РБК 17:01
Шоу-бизнес

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru вчера в 01:18
Баскетбол

ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге

В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
LiveSport.ru 16:53
Общество

Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
RT на русском 08:24
Авто

Стартовало производство нового поколения Skoda Octavia

В пресс-релизе чешской компании говорится о том, что запуск сборки нового поколения модели Octavia на главном заводе в Млада-Болеславе знаменует собой начало новой главы во впечатляющей истории успеха бренда, а также отмечается, что были вложены средства в обновление производственных линий, что позволило создать лучшую Octavia к её 60-летию.
Goroday.ru вчера в 10:16
Музыка

Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов

Концерт должен был состояться 5 декабря.
Говорит Москва 09:26
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве.
Газета.Ru вчера в 19:24
Общество

Опрос показал, как предприниматели оценивают будущее бизнеса в России

Более половины 60-летних респондентов (59%), занимавшихся бизнесом в 90-е годы, считают, что вести бизнес в России стало легче.
РИА Новости вчера в 12:45
Футбол

Павлюченко: «Никогда не мог подумать, что Кейн станет игроком сборной»

Евро-футбол.ру 07:24
Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Матч ТВ 08:58
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России

Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.
Что происходит 09:06
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Портал Downdetecor сообщил, что пользователи некоторых стран заявили о сбое в работе социальной сети Twitter.
RT на русском 22:16
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru 11:00
Политика

Местом проведения «нормандского саммита» станет Елисейский дворец

Встреча глав Германии, России, Франции и Украины состоится 9 декабря в Париже. Местом ее проведения был назван Елисейских дворец.
Политическая Экспертиза 11:49
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Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество

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Мост
Мост в Лондоне, связывающий лондонские районы Сити и Саутуарк, разделённые рекой Темзой. В течение истории Лондона на этом месте сменилось несколько мостов под тем же названием: ряд деревянных мостов, начиная с римских времён, каменный мост, построенный в XII веке и простоявший более 600 лет, и ещё один каменный арочный мост XIX века. Современный мост - железобетонный балочный с прогонами коробчатого сечения - был открыт для движения транспорта в 1973 году; он находится на 30 метров выше по течению, чем мосты прошлых веков.
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