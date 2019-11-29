Сегодня, 29 ноября, на Лондонском мосту неизвестный напал с ножом на прохожих. После этого он был застрелен полицией. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Футбол «Арсенал» объявил об увольнении Эмери Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».

Энергетика Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.

Здоровье В США признали, что вакцины могут вызывать рак Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало исследование, где фактически признает, что многие вакцины, в том числе сезонные вакцины от гриппа, содержат фрагменты вирусов, имеющих онкогенную природу.

Баскетбол ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».

Авто Стартовало производство нового поколения Skoda Octavia В пресс-релизе чешской компании говорится о том, что запуск сборки нового поколения модели Octavia на главном заводе в Млада-Болеславе знаменует собой начало новой главы во впечатляющей истории успеха бренда, а также отмечается, что были вложены средства в обновление производственных линий, что позволило создать лучшую Octavia к её 60-летию.

Политика Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве.