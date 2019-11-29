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Комсомольская правдаНеизвестный с ножом напал на прохожих в Лондоне
В центре британской столицы, на Лондонском мосту, неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом. Несколько человек получили ранения. На данный момент известно, что один человек был застрелен, и еще один задержан полицией.
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