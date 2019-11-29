Происшествия

Комсомольская правдаКомсомольская правдаНеизвестный с ножом напал на прохожих в Лондоне

В центре британской столицы, на Лондонском мосту, неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом. Несколько человек получили ранения. На данный момент известно, что один человек был застрелен, и еще один задержан полицией.
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Нападение на прохожих на Лондонском мосту. Главное

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Ликвидация вооруженного мужчины на Лондонском мосту попала на видео

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По итогам девяти месяцев 2019 года рекламные доходы медиахолдинга уменьшились на 5%, до 49 млрд руб.
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Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.
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Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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