В центре британской столицы, на Лондонском мосту, неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом. Несколько человек получили ранения. На данный момент известно, что один человек был застрелен, и еще один задержан полицией.

Неизвестный с ножом напал на прохожих в Лондоне

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