В результате инцидента на Лондонском мосту скончались двое человек.

В результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек

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Гаджеты В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.

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Культура Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.

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Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.