Происшествия
Вести.RuВ результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек
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Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
Футбол
Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»
Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ВСУ получают наркотики почтой, Украину наводнило оружие из зоны ООС
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Политика
Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма
«Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.
Армия и оружие
Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий воинские звания для сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО.
Футбол
Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Политика
В Киеве увидели риск введения санкций США против «Укроборонпрома»
«Укроборонпром» может попасть под американские санкции из-за сделки по покупке предприятия «Мотор Сич» совместно с китайскими Skyrizon и Xinwei, заявил в эфире радио «Новое время» глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
Автоспорт
Боттас получил предупреждение за аварию с Грожаном
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил предупреждение от стюардов Гран-при Абу-Даби за инцидент, случившийся в ходе второй свободной тренировки, сообщает RaceFans.
Общество
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Ульрих подчеркнул, что как только будет получен газ с территории Болгарии, то газопровод будет запущен.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»
Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» вернуть $3 млрд, которые российская компания должна Украине по решению Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Общество
Во время выступления в Берлине Ангела Меркель упала на сцене
Канцлер Германии Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине. Она не заметила лестницы и попыталась запрыгнуть на метровую сцену.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Общество
Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря
С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Происшествия
Прокурор просит 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья
По версии следствия, с 2005 по 2008 год Алексей Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Московской области совершил хищение муниципального имущества на 14 млрд рублей.
Авто
В России отзывают более 35 тысяч автомобилей Mazda CX-7
Японская компания Mazda объявила об отзыве в России 35 801 автомобиля Mazda CX-7 из-за возможных проблем с задним фонарем.
Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Шоу-бизнес
Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта
Политика
Украина назвала условие рассмотрения прямых поставок газа из России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие рассмотрения прямых поставок газа из России.
Шоу-бизнес
Дети Филиппа Киркорова затмили недовольного сына Яны Рудковской
По традиции, в показе принимали участие дети главных ньюсмейкеров в отечественном шоу-бизнесе: наследники Татьяны Навки, Филиппа Киркорова, Евгения Плющенко.