Происшествия
Газета.RuПолиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. Перед выездным матчем 23-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" болельщики красно-белых организовали акцию в поддержку команды.
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Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Технологии
Консоль PlayStation 5 засняли на производстве
Актуальные Новости 01:28
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости вчера в 14:39
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Происшествия
В ДТП на Урале под Кировградом погибла 15-летняя девочка
22-летний водитель автомобиля Opel Astra, следуя на автотрассе «Кировград – Карпушиха — Левиха», съехал с проезжей части и врезался в дерево, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Kursk.com 07:36
Технологии
Daimler и BMW прекратили сотрудничество
SpeedMe 07:13
Общество
Роберта Кочаряна отпустили под залог в 4 миллиона долларов
Апелляционный уголовный суд отпустил его под залог в 2 миллиарда драмов (~4 миллиона долларов США), рассказали ТАСС адвокаты бывшего лидера Армении.
Вести.Ru 03:51
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Политика
Путин назвал российские препараты от коронавируса лучшими в мире
Ранее на этой неделе в Москве начались клинические испытания двух форм вакцины от коронавируса, которые были разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ).
РБК 07:46
Футбол
«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 08:58
Музыка
Артур Пирожков представил в Сети новый трек «Перетанцуй меня»
Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня".
РИА Новости вчера в 06:15
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле
Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
REGNUM 01:52
Армия и оружие
В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда».
Lenta.ru вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Политика
Песков: Путина в связи с беспорядками в США волнует один вопрос
Путин обеспокоен вопросом о том в какой степени сейчас на фоне беспорядков в Соединенных Штатах можно доверять договорённостям с Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 июня на пресс-конференции журналистам.
ИА Красная Весна 08:14
Игры
Трейлер геймплея Star Wars: Squadrons
Vprognoze.ru 18 июня в 21:08
Политика
Кремль объяснил решение Путина провести парад 24 июня
Решение президента России Владимира Путина о проведении парада Победы в Москве 24 июня основано на устойчивой позитивной динамике по выходу из эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:18
Политика
Клинцевич разъяснил главный вывод статьи Путина о Второй мировой войне
Российский политик Франц Клинцевич объяснил, какие важнейшие уроки и выводы содержатся в статье президента РФ Владимира Путина, посвященной Второй мировой войне.
ФАН вчера в 05:31
Экономика
Россиянам предоставят новый внушительный налоговый вычет
Как пишет PRIMPRESS, сегодня россияне могут получить налоговый вычет с расходов на образование, медицинских услуг или при покупке недвижимости.
СургутИнтерНовости 04:50
Шоу-бизнес
Победительница «Евровидения» Джамала родила второго сына
Певица Джамала из Украины, несколько лет назад одержавшая победу в конкурсе «Евровидение» стала мамой во второй раз.
Дни24 06:11
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Здоровье
Новый симптом заражения коронавирусом обнаружен
Live24 вчера в 07:31