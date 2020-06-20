Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. Перед выездным матчем 23-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" болельщики красно-белых организовали акцию в поддержку команды.
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За проводы «Спартака» в Тулу фанатам команды грозит уголовная ответственность

Первый Тульский07:47

Фанатам «Спартака» грозит уголовная статья за огненный перфоманс на проводах команды в Тулу

MySLO.ru06:46

Полиция возбудила дело в связи с перекрытием фанатами дороги у стадиона «Открытие Арена»

ТАСС03:27

Фанаты «Спартака» перекрыли дорогу, провожая команду. Им грозит уголовное наказание

Чемпионат05:40

Полиция задержала одного фаната «Спартака» за участие в проводах команды в Тулу. Еще двое находятся в розыске

Sport24.ru05:30

В Москве возбудили дело после перекрытия болельщиками трассы

РИА Новости03:55

«Просим отпустить задержанных». «Спартак» поддержал болельщиков, на которых завели уголовное дело

Спорт-Экспресс09:30
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Происшествия

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Происшествия

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В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
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Политика

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Футбол

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Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

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