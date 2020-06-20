Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. Перед выездным матчем 23-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" болельщики красно-белых организовали акцию в поддержку команды.

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