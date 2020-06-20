Происшествия
Вести.Ru«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков
Как сообщает ТАСС, "Спартак" обратился к правоохранительным органам столицы отпустить задержанных болельщиков. При этом клуб призвал своих болельщиков соблюдать все нормы правопорядка. Также клуб попросил болельщиков не посещать выездные матчи, так как это запрещено регламентом.
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Общество
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России
Гидрометцентр России сообщил, что в регионах Урала и юга Сибири температура воздуха в ближайшие дни в ночное время может опуститься до отрицательных значений.
RT на русском 10:48
Шоу-бизнес
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
Здоровье
Астраханская область переходит ко второму этапу снятия ограничений
С 21 июня Астраханская область переходит на второй этап снятия ограничений. А это значит, жителей региона ожидают новые послабления.
Канал 7+ 06:29
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна
Апелляционный уголовный суд Армении удовлетворил жалобу адвокатов бывшего президента республики Роберта Кочаряна и освободил его под залог 2 млрд драмов ($4 млн).
РБК 18 июня в 11:39
Политика
Пашинян не приедет в Москву на Парад Победы из-за коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет приехать в Москву на Парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией.
Парламентская газета вчера в 11:27
Политика
В Казахстане поменяли правила пересечения границы
В период пандемии из-за введенных ограничительных мер в порядок пересечения государственной границы Казахстана был внесен ряд изменений.
Профиль 06:30
Общество
Стало известно о самочувствии заразившегося коронавирусом Назарбаева
В четверг, 18 июня, стало известно, что последний тест Назарбаева на COVID-19 оказался положительным.
Газета.Ru 10:18
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра
Синоптики объявили о введении "желтого" уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с усилением ветра.
Газета.Ru 04:41
Транспорт
ЦОДД сообщил о перекрытых дорогах Москвы из-за подтоплений
Центр организации дорожного движения сообщил о подтоплениях на дорогах столицы из-за ливня.
Коммерсантъ 09:48
Авто
Опубликован рейтинг самых надёжных компактных кроссоверов
Немецкие эксперты составили рейтинг самых надёжных компактных кроссоверов.
Ореанда-Новости вчера в 06:03
Наука
Сидячий образ жизни повышает риск смерти от онкологических заболеваний
Evo-rus.com вчера в 04:05
Политика
Песков обвинил США в недобросовестной конкуренции в энергетике
В свою очередь глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст высказал мнение, что непосредственным ответом на санкции Соединённых Штатов в отношении подрядчиков газопровода должно стать введение Евросоюзом пошлин на американский сжиженный природный газ.
News.ru 10:17
Происшествия
Жительницу Астрахани подозревают в замуровывании сына в бетон
В Астраханской области правоохранительные органы задержали женщину, которая подозревается в убийстве 12-летнего сына.
Газета.Ru 06:52
Политика
Канцлер ФРГ пригрозила России реакцией на убийство в Тиргартене
После убийства Хангошвили Берлин выслал из Германии также двух российских дипломатов.
Вести.Ru вчера в 09:35
Общество
От сердечно-сосудистой недостаточности умер экс-глава Чувашии Игнатьев
Заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге Раиса Конашкова сообщила журналистам причину смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Live24 вчера в 01:28
Футбол
«Матч „Сочи“ — „Ростов“ позорит российский футбол». Взгляд из Англии на скандальную игру РПЛ
Рабинер — о матче «Сочи» — «Ростов» Грязь прилипает — Эта игра позорит российский футбол, — сразу заявил Брэдли.
Спорт-Экспресс 09:15
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки
Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
Evo-rus.com вчера в 08:07
Происшествия
В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре минувшего года
Вечером в минувшую пятницу, 19 июня, и утром в субботу, 20 июня, в реках Уфа и Белая на территории столицы Башкирии были обнаружены тела двух погибших детей, об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Вести.Ru 06:10
Общество
Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади
На Красной площади в Москве в субботу, 20 июня, началась генеральная репетиция парада Победы.
Известия 03:51
Гаджеты
Мини-смартфон Unihertz Jelly 2 оснащён 3-дюймовым экраном
Аппарат получит дисплей размером всего 3 дюйма по диагонали. Это примерно вдвое меньше по сравнению с большинством современных смартфонов.
3DNews 02:56
Политика
Путин заявил об отступлении пандемии коронавируса в России
Владимир Путин заявил, что в России эпидемия коронавируса отступает, однако борьба с инфекцией все еще продолжается.
Профиль 08:26
Политика
В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Экономика
В Воронежской области запустят производство ЖК-телевизоров
Воронеж, 19 июня 2020, 15:10 — REGNUM Производство телевизоров с жидкокристаллическими экранами планируется запустить на территории воронежской особой экономической зоны «Центр».
REGNUM вчера в 08:10
Политика
В США поддержали предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Власти Америки регулярно подчеркивают, что необходимо включить и Китай в переговоры для создания нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США.
RuNews24.ru вчера в 21:26
Политика
Глава ЛНР обратился к Зеленскому с требованием прекратить огонь
Луганск, 20 июня 2020, 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
REGNUM 02:02
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче с шестью голами
В Самаре случились шесть голов. Вопреки ожиданиям экспертов, «Ахмат» разбил «Крылья Советов».
КП - Самара вчера в 12:58