Происшествия
Газета.RuПолиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. Перед выездным матчем 23-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" болельщики красно-белых организовали акцию в поддержку команды.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 18 июня в 17:45
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле
Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
REGNUM 01:52
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Единоборства
UFC может закрыть женский полулегкий дивизион из-за ухода Нуньес
Стоит отметить, что на июньском UFC 250 Нуньес успешно защитила титул в бою с Фелицией Спенсер.
Газета.Ru 00:27
Политика
Лукашенко заявил, что не позволит уничтожить достижения Белоруссии последних 25 лет
Руководство Белоруссии не позволит дестабилизировать ситуацию в стране и уничтожить достижения белорусов за последние 25 лет.
ТАСС 04:06
Политика
В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
В Челябинской области от коронавируса умер 24-летний пациент
В Челябинской области за прошедшие сутки скончались пять человек, заболевших коронавирусом, – среди умерших есть 24-летний пациент, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Минздрава.
Доступ1 02:17
Экономика
Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательными
Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут свободнее управлять деньгами: вносить на счет до 3 млн руб. ежегодно и без потери налоговых льгот снимать деньги досрочно – такой законопроект готовят ЦБ и участники рынка.
Ведомости вчера в 07:16
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
Политика
Госдеп оценил исполнение РФ обязательств по контролю над вооружениями
Госдепартамент США провел анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет и пришел к выводу, что власти Советского Союза и РФ относились к своим обязательствам как к вариативным, говорится в опубликованном в пятницу документе на сайте госдепартамента.
РИА Новости вчера в 18:38
Экономика
Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия
В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН вчера в 09:36
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском 18 июня в 19:29
Футбол
Крыховяк о матче «Сочи» — «Ростов»: вчера футбол проиграл коронавирусу
«Вчера футбол проиграл коронавирусу, но футболисты «Ростова» завоевали уважение», — написал Крыховяк в своём Twitter.
RT на русском 05:02
Футбол
Владелец «Сочи» назвал Рами обманщиком, обвинив его в сокрытии травмы
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об обмане чемпиона мира защитника Адиля Рами, который пополнил состав команды в зимнее трансферное окно.
Metaratings 04:36
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия».
Псковское агентство информации 17 июня в 14:07
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре Москвы.
ТАСС 04:56
Общество
В США зафиксирована рекордная вспышка коронавируса
В трех американских штатах — Аризоне, Техасе и Флориде — власти сообщают о рекордно высоком однодневном росте числа случаев COVID-19.
BFM.ru 02:40
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Здоровье
На Кубани впервые с мая выявили менее 70 новых случаев коронавируса
Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 5 252 человека.
ЮГ Times 18 июня в 04:30
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве
В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня.
Известия 01:02
Армия и оружие
Турция в Ираке начала очередную военную операцию против курдов
17 июня Турция начала военную операцию с кодовым названием "Коготь тигра" против курдов в Ираке.
МонаВиста 18 июня в 10:16
Общество
«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
РИА Новости 02:32