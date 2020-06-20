Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. Перед выездным матчем 23-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" болельщики красно-белых организовали акцию в поддержку команды.
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Полиция задержала нескольких болельщиков «Спартака» на входе на стадион в Туле

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Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

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Песков обвинил США в недобросовестной конкуренции в энергетике

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Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
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Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция

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