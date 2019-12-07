Музыка
Взгляд.руПолина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая». Во время выступления Курчанин насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
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Политика
СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»
О планах сенаторов включить положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода, к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год стало известно в ноябре.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Футбол
Владимир Федотов покинул «Оренбург»
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги.
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого ранее назвал педофилом
Предприниматель оскорбил дайвера после того, как тот раскритиковал предложение Маска использовать для спасательной операции мини-субмарину, разработанную его компанией.
Здоровье
Парк реанимобилей станции скорой помощи Владикавказа пополнился тремя машинами
Парк реанимобилей станции скорой помощи Владикавказа пополнился тремя машинами.
Технологии
В долгосрочной перспективе Western Digital не исключает использования технологии HAMR
Источник изображения: Western Digital Corporation Следует напомнить, что в середине сентября в комментариях немецкому изданию ComputerBase представители Western Digital дали понять, что к массовому использованию даже MAMR компания ещё не готова, и анонсированные ранее жёсткие диски объёмом 18 Тбайт будут использовать не эту технологию, а некую тщательно скрываемую альтернативу.
Происшествия
В кафе в Москве произошла драка со стрельбой
В кафе на Таганской улице произошел конфликт, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет
В своем блоге на сайте "Украинской правды" экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Порошенко объяснил призыв выйти на Майдан перед «нормандским саммитом»
Порошенко объяснил, что призывает граждан выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости) на акцию «Красные линии» для выражения поддержки Украине.
Общество
Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём
Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на матч
Шоу-бизнес
Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей
«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Происшествия
Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Футбол
«Ростов» заплатит «Тамбову» за Осипенко 500 тысяч евро
Ростовчане заплатят за футболиста около 500 тысяч евро.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Культура
Назван самый популярный сериал HBO
"Хранители" стали самым популярным сериалом HBO в 2019 году, сообщает "Газета.ру".
Экономика
Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей
Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Армия и оружие
Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения.
Политика
СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Политика
В Киеве пройдут массовые протесты
Музыка
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года, составленный журналом Forbes, возглавила американская певица Тейлор Свифт, которая заработала в текущем году 185 миллионов долларов.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Армия и оружие
Эрдоган рассказал, когда турецкие вооруженные силы покинут Сирию
ВС Турции покинут Сирию только после того, как ее об этом попросит сирийский народ, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.