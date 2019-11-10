Культура

РамблерРамблерГагарина убежала из студии «Голоса» в слезах

Полина сказала, что очень хочет, чтобы участие в шоу помогло Дмитрию хоть немного забыть о своем горе. «Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам, чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица и убежала из студии, расплакавшись.
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Полина Гагарина разрыдалась после выступления в «Голосе» отца погибшего актера сериала «Физрук»

Комсомольская правда05:45

Гагарина в слезах покинула студию «Голоса»

Lenta.ruвчера в 19:49

Отец Егора Клинаева пошёл в «Голос» в память о сыне

ИА InterMedia08 ноября в 15:30

Отец погибшего актера из «Физрука» пришел в «Голос» в память о сыне

РИА Новостивчера в 03:47

Полина Гагарина разрыдалась в шоу «Голос» после выступления отца погибшего в ДТП 18-летнего Егора Клинаева

Вокруг ТВ08 ноября в 15:58

Полина Гагарина расплакалась на «Голосе» и убежала из студии. Видео

Телеканал 360°вчера в 03:52

Отец погибшего Егора Клинаева стал участником «Голоса»

StarHit.ru08 ноября в 15:29
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Заявление про получение водки из воздуха и воды может показаться шуткой, однако специалисты из Air Co занимаются именно этим.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

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Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах её жизни

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Состоялась церемония открытия Worlds 2019

Прошла церемония открытия 2019 World Championship по League of Legends.
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В партии Зеленского сменился глава

Во главе партии президента Украины Владимира Зеленского встал Александр Корниенко.
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Появилось видео загоревшегося в Египте украинского самолета

Lenta.ru 06:10
Общество

Профессор ВШЭ отказался извиняться за «клоачный» русский язык

Преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов, который назвал русский язык "убогим и клоачным", прокомментировал решение университетской комиссии ученого совета по академической этике.
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Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

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Трамп может посетить Парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
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Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»

Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Политика

Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании

Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии».
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Авто

Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин

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Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Шоу-бизнес

Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
Вокруг ТВ вчера в 18:59
Происшествия

Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ увезли из больницы на допрос

Доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней выпускницы университета Анастасии Ещенко, увезли из больницы на допрос в СКР.
РБК 07:36
Общество

Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»

В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».
Известия 06:05
Происшествия

Автобус загорелся на остановке в Барнауле

Автобус, следующий по маршруту № 2, загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле Алтайского края. Видео очевидцы выложили в Instаgrаm.
Телеканал 360° 05:42
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Авто

Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
Футбол

Калининградская «Балтика» уверенно обыграла воронежский «Факел»

Матч прошел сегодня, 8 ноября, на домашнем стадионе «Балтики» в Калининграде Встреча оказалась успешно для представителей самого западного футбольного клуба страны.
Калининград 24 вчера в 13:47
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Зеленский перечислил изобретения украинцев

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Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
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Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест

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Honor V30 может стать первым пятикамерным смартфоном от Huawei

Речь идёт не только о первом смартфоне с «матричной камерой», но и о самом доступном гаджете с SoC Kirin 990 5G.
OAnews 06:21
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