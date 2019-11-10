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РамблерГагарина убежала из студии «Голоса» в слезах
Полина сказала, что очень хочет, чтобы участие в шоу помогло Дмитрию хоть немного забыть о своем горе. «Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам, чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица и убежала из студии, расплакавшись.
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Полина Гагарина разрыдалась после выступления в «Голосе» отца погибшего актера сериала «Физрук»
Комсомольская правда05:45
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