Музыка
РИА НовостиПолину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки. Курчанин исполнял песню группы "Руки вверх" "Лишь о тебе мечтая" в образе гопника. Однако певица не оценила поведение подопечного Сергея Шнурова.
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Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Кино
Умер актер из легендарного сериала «Друзья»
Стало известно о смерти одного из актеров одноименной картины — Рона Либмана.
Фигурное катание
Трусова с падения начала свое выступление в финале Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова допустила одно падение во время исполнения короткой программы в финале Гран-при.
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Политика
Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками
4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Общество
Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Политика
Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
Происшествия
Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Общество
Гастроэнтеролог назвал продукты, разрушающие кишечник
Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг в разговоре с Focus.de назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Футбол
Первый тайм «Зенита» против «Динамо» закончился голом Дзюбы
В настоящее время счёт по итогам первого тайма составляет 3:0. Отметим, за первые 45 минут игры «Зенит» сделал 6 ударов по воротам, из которых 3 завершились желанным результатом.
Общество
Власти Липецка объяснили видео с матерящимся мэром города
В пресс-службе администрации Липецка объяснили появление видео, на котором мэр города Евгения Уваркина нецензурно отзывается о строителях, которых нет на рабочих местах, передает "Говорит Москва".
Общество
Лещенко оценил высказывание Паулса о навязчивой российской публике
Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко призвал композитора Раймонда Паулса смириться с поведением публики после концертов, поскольку это является частью профессии.
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Общество
Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсии пенсионеров, которые будут зарегистрированы как самозанятые, продолжат индексироваться.
Политика
ДНР передала тело погибшего офицера «Альфы» представителям Киева
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о передаче представителям Киева тела погибшего офицера группы "Альфа".
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 - радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра.
Здоровье
Причины повышенного давления по утрам назвали медики
Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
Футбол
Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей возможной отставке.
Экономика
Сергей Морозов выступил с ежегодным инвестиционным посланием
Традиционно в конце года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обращается к бизнес-сообществу и зарубежным партнерам с инвестиционным посланием.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Наука
Названа новая причин возникновения рака
Международная группа исследователей выявила ранее неизвестную причину возникновения онкологических заболеваний.
Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.