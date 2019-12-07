Музыка
РИА НовостиПолину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки. Курчанин исполнял песню группы "Руки вверх!" "Лишь о тебе мечтая" в образе гопника.
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Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Происшествия
В Нижнем Новгороде иномарка сбила 11 детей на тротуаре
Политика
Медведев назвал условие для заключения соглашения по газу с Украиной
В ноябре 2015 года Украина прекратила закупать газ у России и не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный в Европе по реверсу.
Космос
Украина представила панораму своей «лунной базы»
Футбол
Гончаренко описал игру с «Краснодаром» одним словом
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в игре 19-го тура РПЛ с «Краснодаром», передает пресс-служба московского ФК.
Происшествия
Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Армия и оружие
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Здоровье
Сотрудники Сахалинской больницы колют пациентам просроченные лекарства
В Сахалинской областной клинической больнице колют пациентам просроченные лекарства и стерилизуют одноразовые инструменты.
Игры
В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2
На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
Футбол
Агент рассказал, как Дзюба мог спасти Кокорина от тюрьмы
Известный в прошлом спортивный агент Владимир Абрамов, который начинал работать в этом бизнесе еще в советское время, объяснил АБН, как капитан сборной России по футболу Артем Дзюба мог спасти своего одноклубника по «Зениту» Александра Кокорина от тюрьмы.
Энергетика
В Белоруссии в 25-й раз за год подорожал бензин
Розничные цены на автомобильное топливо выросли в Белоруссии в 25-й раз с начала года в связи с возросшими затратами на приобретение нефти.
Футбол
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» огласили составы на дерби
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Политика
Дональд Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
В последний раз сделка сорвалась в связи с тем, что США подписали два закона в поддержку протестующих в Гонконге – об этом со ссылкой на источники написало издание Axios.
Гаджеты
Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865
Общество
Говорящий кот Гамбино покорил пользователей соцсетей
В соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором рыжий кот по кличке Гамбино издает звук, похожий на английскую фразу "Ну, привет !" (Well, hi!), сообщает Fox News.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Политика
Зеленский созвал совещание накануне нормандского саммита
Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи "нормандской четверки" в Париже организовал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Шоу-бизнес
Певица МакSим опять выходит замуж
Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Единоборства
Руис оказался тяжелее Джошуа на 20 килограммов
В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа.
Наука
Ученые нашли новую причину рака
Ученые считают, что открытие поможет усовершенствовать генетическое сканирование, которое позволит определить риск развития злокачественных опухолей.