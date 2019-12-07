Музыка

РИА НовостиРИА НовостиПолину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки. Курчанин исполнял песню группы "Руки вверх!" "Лишь о тебе мечтая" в образе гопника.
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Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

РИА Новости02:58

«По-моему, Полина оскорбилась»: Сюткин высказался об инциденте с семечками на «Голосе»

Телепрограмма06:54

Оскорбивший Гагарину участник «Голоса» вылетел с проекта

Утро.ru05:48

Сюткин заступился за уральца, который бросил семечки в Полину Гагарину

URA.Ru04:54

«Хулиган такой уральский»: Сюткин заступился за Курчанина

Рамблер07:53

«Держи, малая, от души!»: репер из Екатеринбурга обидел Полину Гагарину на музыкальном шоу

КП - Екатеринбург00:46

«Это хамское поведение»: двое уральцев разом вылетели из «Голоса»

Екатеринбург Онлайнвчера в 20:08
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Политика

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

Ведомости 08:44
Кино

Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман

В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Аргументы и Факты 07:04
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru вчера в 10:00
Общество

ГИБДД изменит сдачу теории на экзамене на права

ГИБДД России к октябрю 2020 года изменит процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права.
Lenta.ru 03:20
Игры

У эксклюзивов Playstation 5 не будет версий для PS4 и PS4 Pro. Microsoft поступит с Xbox иначе (Шрайер)

В подкасте Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что эксклюзивы PlayStation 5 нельзя будет запустить на консолях прошлого поколения.
Cyber.sports.ru 02:28
Происшествия

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Интерфакс 00:55
Политика

Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»

Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.
РБК 09:31
Биатлон

Сборная России назвала состав биатлонистов на эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РБК вчера в 10:27
Энергетика

ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти

Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Ведомости 04 декабря в 13:50
Происшествия

В деле о пожаре в одесском колледже появились подозреваемые

Два человека подозреваются по делу о пожаре в колледже Одессы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя начальника главного управления национальной полиции Украины, начальника следственного управления Одесской области Сергея Шайхета.
Газета.Ru 09:43
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости 09:32
Шоу-бизнес

Лечение Заворотнюк обходится родным в миллионы рублей

По словам друзей фигуриста, только день пребывания Анастасии Заворотнюк в палате реабилитационного центра обходится семье в 100 тысяч рублей.
Рамблер вчера в 13:38
Футбол

Цорн: «Спартак не планирует усиливаться в зимнее трансферное окно»

Томас Цорн (справа) и Доменико Тедеско / Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ Гендир Спартака Томас Цорн рассказал о планах на ближайшее трансферное окно.
Bethub.org 07:04
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа

Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Народные новости вчера в 17:55
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv вчера в 00:01
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

РИА Новости 05 декабря в 23:10
Хоккей

«Автомобилист» победил рижское «Динамо» 5:4

Коммерсантъ Екатеринбург 09:40
Технологии

Искусственный интеллект может «уволить» миллионы финансистов

Ранее News.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин предложил обсудить использование искусственного интеллекта в армии и на флоте.
News.ru 08:59
Политика

Корбин заявил о непричастности РФ к секретным британским документам

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил о непричастности России к тому, что конфиденциальные документы Британии стали достоянием общественности.
News.ru 10:19
Авто

Появились первые фото Kia Seltos для России

Напомним, в моторную гамму российского Seltos войдут три бензиновых двигателя: 1,6-литровый атмосферный мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровый атмосферный на 149 сил и 1,6-литровый турбомотор, выдающий 177 лошадиных сил.
Автоновости дня вчера в 07:39
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Политика

Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств.
Lenta.ru 09:59
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура 05 декабря в 03:21
Происшествия

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 09:15
Происшествия

Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

РИА Новости 02:33
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Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест Наталью Тамбову, ранее занимавшую должность первого замглавы администрации городского округа Щелкова в Подпосковье.
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Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской получила новую травму

Медики, принимающие участие в лечении дочери Успенской, затрудняются ответить, когда художник восстановится после полученных повреждений.
StarHit.ru 07:30
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Apple планирует выпустить вместо iPhone SE 2 новый iPhone 9

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Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

CyberSport.ru вчера в 05:25
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