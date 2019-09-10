Экономика
РЕН ТВПолисы ОСАГО подешевели для легковушек
ОСАГО обойдется владельцам легковушек на 4% дешевле. Цена на страховку снизилась на такой процент за 8 месяцев этого года. Отмечается, что сейчас стоимость ОСАГО составляет 5,3 тысячи рублей.
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с чего всё началось
С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей, подсчитали «Известия».Известиявчера в 17:01
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Телепрограмма вчера в 23:11
Политика
Путин подписал указ об отставке статс-секретаря МИД Карасина
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Пропавшие под Тамбовом парень и девушка найдены мертвыми
Спасательная группа обнаружила тела пропавших неделю назад в Тамбовской области 23-летней Кристины Сайкиной и 29-летнего Сергея Орешкина.
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Российская газета вчера в 06:23
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Apple презентует три новые модели смартфона iPhone
«Яблочная» корпорация Apple проведет официальную презентацию, на которой ожидается показ новых моделей смартфона iPhone.
ФАН 01:28
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
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Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Общество
Женщины начнут управлять поездами метро в Москве с 2021 года
Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
ТАСС 08:26
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество
Нижегородка уступает в голосовании за титул «Девушка Playboy»
Голосование за полуфиналисток завершается 9 сентября 23-летняя нижегородка Алена Тарасова уступает другим участницам в голосовании на конкурсе "Девушка Playboy".
АиФ Нижний Новгород 02:46
Экономика
С начала года авиабилеты в России подорожали на четверть
С начала 2019 года цены на авиабилеты в России выросли на четверть. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
9111.ru 06:16
Футбол
Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат
В общей сложности клубы итальянской Серии А в новом сезоне выплатят своим игрокам € 1,36 млрд, что является абсолютным рекордным показателем в истории лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат 06:19
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Финансы
Сбербанк направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей
Сбербанк в 2019 направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей в виде налогов и дивидендов, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:19
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Происшествия
Омбудсмен Бурятии назвала причины задержания соратников шамана
МВД Бурятии сообщило, что ситуация на площади контролируется правоохранительными органами, а причиной задержания двоих участников акции назвало нарушение ими требований закона о порядке организации и проведении митингов.
РБК 08:31
Политика
Путин наградил орденами Чилингарова и Куклачева
Российская газета 05:15
Политика
Рада приняла законопроект об импичменте президента
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:21
Политика
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Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.
Rambler News Service 07:50
Политика
Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино
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Политика
Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.
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Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Происшествия
Горсуд отменил решение о выдворении из страны блогера Эльвина Исаева
Городской суд Петербурга 10 сентября отменил постановление Дзержинского райсуда о выдворении из страны азербайджанского оппозиционного блогера Эльвина Исаева, об этом сообщил в Facebook адвокат мужчины Юрий Серов.
МР7.ру 07:37
Общество
Протоиерей Смирнов назвал теорию Дарвина совершенно ненаучной
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Чарльза Дарвина, назвав ее совершенно ненаучной.
Известия 07:51
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ Макаровым
В текущем сезоне Олимп-ФНЛ Макаров забил 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым.
Sports.ru 06:55