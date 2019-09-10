С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей, подсчитали «Известия».

с чего всё началось

ОСАГО обойдется владельцам легковушек на 4% дешевле. Цена на страховку снизилась на такой процент за 8 месяцев этого года. Отмечается, что сейчас стоимость ОСАГО составляет 5,3 тысячи рублей.

Политика Путин подписал указ об отставке статс-секретаря МИД Карасина Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке замглавы МИД России стаст-секретаря Григория Карасина.

Происшествия Пропавшие под Тамбовом парень и девушка найдены мертвыми Спасательная группа обнаружила тела пропавших неделю назад в Тамбовской области 23-летней Кристины Сайкиной и 29-летнего Сергея Орешкина.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Гаджеты Apple презентует три новые модели смартфона iPhone «Яблочная» корпорация Apple проведет официальную презентацию, на которой ожидается показ новых моделей смартфона iPhone.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Происшествия СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Общество Женщины начнут управлять поездами метро в Москве с 2021 года Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Общество Нижегородка уступает в голосовании за титул «Девушка Playboy» Голосование за полуфиналисток завершается 9 сентября 23-летняя нижегородка Алена Тарасова уступает другим участницам в голосовании на конкурсе "Девушка Playboy".

Экономика С начала года авиабилеты в России подорожали на четверть С начала 2019 года цены на авиабилеты в России выросли на четверть. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Футбол Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат В общей сложности клубы итальянской Серии А в новом сезоне выплатят своим игрокам € 1,36 млрд, что является абсолютным рекордным показателем в истории лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Финансы Сбербанк направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей Сбербанк в 2019 направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей в виде налогов и дивидендов, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии» Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».

Происшествия Омбудсмен Бурятии назвала причины задержания соратников шамана МВД Бурятии сообщило, что ситуация на площади контролируется правоохранительными органами, а причиной задержания двоих участников акции назвало нарушение ими требований закона о порядке организации и проведении митингов.

Политика Рада приняла законопроект об импичменте президента Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.

Политика Сослуживец «агента ЦРУ» Смоленкова рассказал о его работе в посольстве Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.

Политика Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Происшествия Горсуд отменил решение о выдворении из страны блогера Эльвина Исаева Городской суд Петербурга 10 сентября отменил постановление Дзержинского райсуда о выдворении из страны азербайджанского оппозиционного блогера Эльвина Исаева, об этом сообщил в Facebook адвокат мужчины Юрий Серов.

Общество Протоиерей Смирнов назвал теорию Дарвина совершенно ненаучной Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Чарльза Дарвина, назвав ее совершенно ненаучной.