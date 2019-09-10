С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей, подсчитали «Известия».

с чего всё началось

ОСАГО обойдется владельцам легковушек на 4% дешевле. Цена на страховку снизилась на такой процент за 8 месяцев этого года. Отмечается, что сейчас стоимость ОСАГО составляет 5,3 тысячи рублей.

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