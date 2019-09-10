Экономика
РЕН ТВПолисы ОСАГО подешевели для легковушек
ОСАГО обойдется владельцам легковушек на 4% дешевле. Цена на страховку снизилась на такой процент за 8 месяцев этого года. Отмечается, что сейчас стоимость ОСАГО составляет 5,3 тысячи рублей.
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с чего всё началось
С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей, подсчитали «Известия».Известиявчера в 17:01
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Политика
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Газета.Ru 14:40
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Пожар сорвал запуск японского корабля к МКС
Возгорание на стартовой площадке стало причиной отмены запуска японского грузового корабля HTV-2 «Белый аист 8» к Международной космической станции (МКС).
Ридус 18:11
Армия и оружие
Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить
Как передает "Warspot", ВВС США запускают новую программу модернизации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
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Политика
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Исполняющим обязанности мэра назначен Алексей Копайгородский, который также занимает должность первого заместителя главы муниципалитета.
Российская газета вчера в 07:09
Авто
Прототип BMW Concept 4 обрисовал купе четвёртой серии
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Газета.Ru 16:02
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РБК 11:59
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Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения
Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.
Интерфакс 14:21
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Наука
Ученые выяснили, что употребление курицы вызывает рак
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РЕН ТВ вчера в 04:36