Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПолисы ОСАГО подешевели для легковушек

ОСАГО обойдется владельцам легковушек на 4% дешевле. Цена на страховку снизилась на такой процент за 8 месяцев этого года. Отмечается, что сейчас стоимость ОСАГО составляет 5,3 тысячи рублей.
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с чего всё началось

Полисы в минусе: ОСАГО и каско подешевели на 4-5%

С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей, подсчитали «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Полисы в минусе: ОСАГО и каско подешевели на 4-5%

Известиявчера в 17:01

Полисы ОСАГО подешевели для легковушек

РЕН ТВвчера в 20:05

В Банке России сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковых авто

ФАНвчера в 15:46

Полисы ОСАГО подешевели

Телеканал 360°01:54

Полисы ОСАГО и каско подешевели на 4-5 процентов

Комсомольская правда03:38

В России подешевели полисы ОСАГО для легковушек – Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:17

Стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на четыре процента

Народные новости15:56
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