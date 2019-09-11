Экономика
Накануне.RuПолисы ОСАГО подешевели для легковых машин
С начала текущего года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%. По данным Банка России, основная причина снижения цены - январское расширение тарифного коридора. Сейчас ОСАГО в среднем обходится российским автолюбителям в 5,3 тыс. руб.
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С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей, подсчитали «Известия».Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:50, Вашингтон
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В Свердловской области растет смертность от онкологии
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Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
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Подтверждено, что в Xbox Scarlett будет трассировка лучей
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Игромания.ру 13:10
Технологии
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Ведомости 09:08
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Счетная палата обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости 20:29
Музыка
В Кремлевском дворце пройдет концерт, посвященный дню рождения Кобзона
Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 17:10
Политика
Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися
Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
РИА Новости 19:33
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Армия и оружие
КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы
Во вторник, 10 сентября, в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
Газета.Ru 19:49
Экономика
Россия увеличила экспорт водки на 14,7%
Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
REGNUM 04:40
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество
Женщины начнут управлять поездами метро в Москве с 2021 года
Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
ТАСС 08:26
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс 13:12
Политика
Итальянский парламент выразил доверие правительству Конте
Две палаты итальянского парламента выразили доверие новому коалиционному правительству Италии во главе с Джузеппе Конте, сообщает агентство ANSA.
Коммерсантъ 14:43
Политика
Трамп продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы
Президент США Дональд Трамп на год продлил режим санкций за иностранное вмешательство в выборы.
Газета.Ru 19:59
Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона
Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Экономика
Глава Роснедр назвал «несладкими» остатки арктического шельфа РФ
Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что допуск к проектам на арктическом шельфе частных и иностранных компаний будет полезен для РФ.
News.ru 11:34
Здоровье
«Бережливую» поликлинику №17 ждет проверка от Комздрава Петербурга
Суть «Бережливой поликлиники» заключается в сбережении ресурсов, времени и нервов всех участников процесса.
АБН 20:39
Интернет
Баг в Instagram позволяет читать закрытые профили
Как пишет американское издание BuzzFeed, любой пользователь Instagram может просматривать сториз и читать посты в закрытых аккаунтах.
Anonsens 07:25
Армия и оружие
ВМС США близки к введению в строй беспилотных минных тральщиков
ВМС США пока скрывают детали успешного эксперимента.
Военное обозрение 10:32
Общество
Москвичей начнут информировать о прививках по СМС
Благодаря внедренной системе врачи смогут отслеживать информацию о вакцинации в режиме онлайн и информировать москвичей о необходимости привести ребенка на прививку через СМС.
Lenta.ru 09:43
Шоу-бизнес
Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги
Сколько заплатят за встречу с Семенович — остается в секрете.
StarHit.ru 17:30
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Президент Путин назначил нового прокурора Москвы
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Смольный предоставил новый участок под церковь вместо парка Малиновка
На строительство отводится 10 лет. Ранее храм собирались строить в парке Малиновка.
АБН 04:26
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Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых
Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
TV BRICS 10:32
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Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10