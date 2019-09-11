С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей, подсчитали «Известия».

с чего всё началось

С начала текущего года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%. По данным Банка России, основная причина снижения цены - январское расширение тарифного коридора. Сейчас ОСАГО в среднем обходится российским автолюбителям в 5,3 тыс. руб.

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