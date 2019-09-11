Экономика

Накануне.RuНакануне.RuПолисы ОСАГО подешевели для легковых машин

С начала текущего года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%. По данным Банка России, основная причина снижения цены - январское расширение тарифного коридора. Сейчас ОСАГО в среднем обходится российским автолюбителям в 5,3 тыс. руб.
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с чего всё началось

Полисы в минусе: ОСАГО и каско подешевели на 4-5%

С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей, подсчитали «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Полисы в минусе: ОСАГО и каско подешевели на 4-5%

Известиявчера в 17:01

Полисы ОСАГО подешевели для легковушек

РЕН ТВвчера в 20:05

В Банке России сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковых авто

ФАНвчера в 15:46

Полисы ОСАГО подешевели

Телеканал 360°01:54

Полисы ОСАГО и каско подешевели на 4-5 процентов

Комсомольская правда03:38

В России подешевели полисы ОСАГО для легковушек – Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:17

Стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на четыре процента

Народные новости15:56
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:50, Вашингтон
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Газпром активизирует геологоразведку для новых поставок газа в Китай

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В Свердловской области по сравнению с прошлым годом растет количество смертей от онкологических заболеваний.
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Apple представила три новых iPhone

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Подтверждено, что в Xbox Scarlett будет трассировка лучей

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Разработчик оборудования объяснил сбой в онлайн-голосовании в Москве

По данным компании, система онлайн-голосования не была настроена на использование резервного контура при отказе основного, хотя в распоряжении московского департамента информационных технологий (ДИТ) имелись нужные оборудование и ПО.
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Счетная палата обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
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В Кремлевском дворце пройдет концерт, посвященный дню рождения Кобзона

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ТАСС 17:10
Политика

Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися

Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
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КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы

Во вторник, 10 сентября, в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
Газета.Ru 19:49
Экономика

Россия увеличила экспорт водки на 14,7%

Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
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Женщины начнут управлять поездами метро в Москве с 2021 года

Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
ТАСС 08:26
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Происшествия

Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом

Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
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Политика

Итальянский парламент выразил доверие правительству Конте

Две палаты итальянского парламента выразили доверие новому коалиционному правительству Италии во главе с Джузеппе Конте, сообщает агентство ANSA.
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Политика

Трамп продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп на год продлил режим санкций за иностранное вмешательство в выборы.
Газета.Ru 19:59
Политика

CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона

Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
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Экономика

Глава Роснедр назвал «несладкими» остатки арктического шельфа РФ

Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что допуск к проектам на арктическом шельфе частных и иностранных компаний будет полезен для РФ.
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Здоровье

«Бережливую» поликлинику №17 ждет проверка от Комздрава Петербурга

Суть «Бережливой поликлиники» заключается в сбережении ресурсов, времени и нервов всех участников процесса.
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Интернет

Баг в Instagram позволяет читать закрытые профили

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Армия и оружие

ВМС США близки к введению в строй беспилотных минных тральщиков

ВМС США пока скрывают детали успешного эксперимента.
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Общество

Москвичей начнут информировать о прививках по СМС

Благодаря внедренной системе врачи смогут отслеживать информацию о вакцинации в режиме онлайн и информировать москвичей о необходимости привести ребенка на прививку через СМС.
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Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги

Сколько заплатят за встречу с Семенович — остается в секрете.
StarHit.ru 17:30
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Президент Путин назначил нового прокурора Москвы

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Смольный предоставил новый участок под церковь вместо парка Малиновка

На строительство отводится 10 лет. Ранее храм собирались строить в парке Малиновка.
АБН 04:26
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Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых

Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
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Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
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