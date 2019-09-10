Экономика
ИзвестияПолисы в минусе: ОСАГО и каско подешевели на 4-5%
Франшиза ударила по цене В пресс-службе ЦБ не сказали, сколько в среднем стоят полисы каско по состоянию на август 2019 года. Во II квартале их цена снизилась на 5,4% — до 26 тыс. рублей, следует из документов Банка России.
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с чего всё началось
С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей, подсчитали «Известия».Известиявчера в 17:01
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В Роскачестве назвали продукты питания, которые нельзя мыть
Перед приготовлением некоторые продукты питания не только не рекомендуется мыть, но и настоятельно советуется не делать этого, так как подобные действия могут привести к распространению патогенных бактерий.
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Российская газета вчера в 09:18
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REGNUM вчера в 14:53
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что является скорее противником идеи совмещения работы главного тренера в сборной России и клубе.
РИА Новости 04:36
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Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
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Китай раскритиковал США из-за ареста сотрудника «Ростеха» в Италии
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти Китая крайне скептически относятся к действиям американского правительства в связи с подготовкой экстрадиции в США россиянина, арестованного в Италии.
Взгляд.ру 04:14
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
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Телепрограмма вчера в 11:23
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
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BFM.ru 03:45
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Авто
Спортивный универсал Lada Vesta SW Sport замечен во время тестов
По фотографиям можно заметить, что спортивный универсал отличается обновленным обвесом, а также раздвоенным выхлопной системой и другими колесными дисками, а также меньшим дорожным просветом.
32CARS.ru 01:32
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Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
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BFM.ru 03:30
Хоккей
ЦСКА победил «Северсталь» в матче КХЛ
Московский ЦСКА нанес поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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РИА Новости вчера в 15:52
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Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире
Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
News.ru 08 сентября в 15:23
Общество
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Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности . Предупреждение действует до 10:00 10 сентября.
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Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс вчера в 13:52
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
Армия и оружие
Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Футбол
Что говорили в сборной России по футболу после победы над Казахстаном
Сборная России по футболу обыграла Казахстан и впервые за 20 лет одержала пять побед подряд в отборочном турнире чемпионата Европы.
RT на русском 03:55
Общество
Беглов поручил Смольному благоустроить парк Малиновка
Как сообщают «Невские Новости», в рамках совещания Беглов поручил взяться за благоустройства парка Малиновка.
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