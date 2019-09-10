Экономика
ИзвестияПолисы в минусе: ОСАГО и каско подешевели на 4-5%
Франшиза ударила по цене В пресс-службе ЦБ не сказали, сколько в среднем стоят полисы каско по состоянию на август 2019 года. Во II квартале их цена снизилась на 5,4% — до 26 тыс. рублей, следует из документов Банка России.
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с чего всё началось
С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей, подсчитали «Известия».Известиявчера в 17:01
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Экономика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за семь месяцев снизились на 5,3%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - июле 2019 года уменьшились на 5,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составили $25,74 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
ТАСС 04:21
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Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.
REGNUM вчера в 19:04
Политика
Песков подтвердил факт работы Смоленкова в администрации президента
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудник по имени Олег Смоленков действительно работал в АП.
Известия 06:13
Политика
Освобожденные российские и украинские заключенные рассказали о пытках
Николай Карпюк, переданный Киеву в рамках обмена заключенными с Москвой, рассказал о пытках, которые применялись к нему и другому обмененному заключенному Станиславу Клыху в российских тюрьмах.
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RT на русском 04:14
Политика
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В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:56
Общество
В Минздраве назвали факторы риска суицида
Научные исследования доказывают, что разговор о суициде с человеком, который находится в зоне риска, сокращает вероятность трагедии, отмечает Салагай.
ТАСС 05:28
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Экономика
Повышение утильсбора на автомобили детально обсуждается в кабмине
Повышение ставки утилизационного сбора на 80-100% на автомобили с 1 января детально обсуждается в правительстве РФ.
ТАСС 06:04
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.
РИА Новости 04:23
Происшествия
На Сахалине разбился офицер ГИБДД, выпав из окна четвёртого этажа
Как сообщается, инцидент произошёл по улице Сахалинской, 46в. Мужчина выпал из окна четвёртого этажа и разбился.
Discover24 02:51
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
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Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Авто
Mercedes-Benz GLB представили официально
В рамках автосалона во Франкфурте состоялась мировая премьера кроссовера Mercedes-Benz GLB, который стал первым семиместным компактным SUV в мире.
Тарантас Ньюс 04:35
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Общество
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Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Политсовет 03:02
Общество
Смольный решил перенести храм из парка Малиновка на улицу Передовиков
Храм, который Русская православная церковь планировала строить в парке Малиновка, появится на улице Передовиков.
Neva.Today 03:58
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР
Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос. Фото повестки она сама опубликовала в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Наука
ФСИН и МВД допустили использование свиней для поиска наркотиков
Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) могут начать использовать для поиска наркотиков свиней.
Российская газета 04:42
Футбол
Александр Бубнов: Второе место в группе сборная России уже не упустит
Добавим, что после победы над Казахстаном российская команда набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, отставая от бельгийцев на три очка.
Советский спорт 06:30
Происшествия
На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот
Подросток скончался после падения на него футбольных ворот в Ивделе Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
РИА Новости 04:42
Наука
Программист из Новосибирска создал программу перевода с языка глухих
Программист из Новосибирска создал программу для перевода с языка глухих.
Ugpressa.ru 01:08
Экономика
ООН сообщила об росте международного туризма на 4% за полугодие
В I полугодии 2019 года число международных туристических поездок в мире выросло на 4% до 671 миллиона, сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).
Интерфакс вчера в 15:00
Общество
Нижегородка уступает в голосовании за титул «Девушка Playboy»
Голосование за полуфиналисток завершается 9 сентября 23-летняя нижегородка Алена Тарасова уступает другим участницам в голосовании на конкурсе "Девушка Playboy".
АиФ Нижний Новгород 02:46