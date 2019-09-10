С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Теперь купить этот вид страховки можно в среднем за 5,3 тыс. рублей, подсчитали «Известия».

с чего всё началось

Франшиза ударила по цене В пресс-службе ЦБ не сказали, сколько в среднем стоят полисы каско по состоянию на август 2019 года. Во II квартале их цена снизилась на 5,4% — до 26 тыс. рублей, следует из документов Банка России.

Полисы в минусе: ОСАГО и каско подешевели на 4-5%

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