Политический журналист Кирилл Мартынов сообщил об увольнении из ВШЭ

Высшая школа экономики не стала продлевать контракт с доцентом Школы философии НИУ ВШЭ, редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. Как рассказал журналист РБК, о том, что с сентября он уже не будет преподавать в вузе, он узнал только утром 11 августа.