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News.ru

Политический журналист Кирилл Мартынов сообщил об увольнении из ВШЭ

Высшая школа экономики не стала продлевать контракт с доцентом Школы философии НИУ ВШЭ, редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. Как рассказал журналист РБК, о том, что с сентября он уже не будет преподавать в вузе, он узнал только утром 11 августа.В источнике
С чего всё началось
РБК

ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями

Высшая школа экономики прекратила сотрудничество с доцентом Школы философии НИУ ВШЭ, редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. Об этом Мартынов рассказал РБК. По словам Мартынова, о том, что с сентября он не преподает больше в Высшей школе экономики, он узнал во вторник утром.
РБК10:40
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

СМИ: ВШЭ не продлила контракты с четырьмя оппозиционными преподавателями

Национальная служба новостей13:20
News.ru

Политический журналист Кирилл Мартынов сообщил об увольнении из ВШЭ

News.ru11:58
Полит.ру

Редактор отдела политики «Новой газеты» рассказал об увольнении из ВШЭ

Полит.ру09:15
РБК

ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями

РБК10:40
Эхо Москвы

Руководство Высшей школы экономики решило не продлевать контракты с пятью преподавателями Школы философии

Эхо Москвы12:05
Новая газета

Руководство ВШЭ решило не продлевать контракт с пятью преподавателями. Среди них — журналист «Новой» Кирилл Мартынов

Новая газета10:53
Дождь

«Объяснили формальными причинами». Редактор отдела политики «Новой газеты» сообщил об увольнении из ВШЭ

Дождь08:22

Урал — Динамо 0:2

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
Чемпионатвчера в 11:52

Литва призвала созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии после прошедших выборов предложил созвать президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
ИА Красная Весна12:41
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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Жена Цепкало призвала мировое сообщество признать победу Тихановской

Супруга экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника записала видеообращение в поддержку Светланы Тихановской, в нем она призвала международное сообщество признать кандидата от оппозиции единственным легитимно избранным президентом Белоруссии.
РИА Новости12:37
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Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБК07:45
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Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Брюссель, 11 августа 2020, 20:34 — REGNUM Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM13:34
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