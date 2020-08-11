Политический журналист Кирилл Мартынов сообщил об увольнении из ВШЭ
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Высшая школа экономики не стала продлевать контракт с доцентом Школы философии НИУ ВШЭ, редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. Как рассказал журналист РБК, о том, что с сентября он уже не будет преподавать в вузе, он узнал только утром 11 августа.В источнике
С чего всё началось
ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями
Высшая школа экономики прекратила сотрудничество с доцентом Школы философии НИУ ВШЭ, редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. Об этом Мартынов рассказал РБК. По словам Мартынова, о том, что с сентября он не преподает больше в Высшей школе экономики, он узнал во вторник утром.
РБК10:40
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СМИ: ВШЭ не продлила контракты с четырьмя оппозиционными преподавателями
Национальная служба новостей13:20