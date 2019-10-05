Политика
RT на русскомPolitico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»
Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
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Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
Наука
«Молекулярный арбалет» поможет уничтожать супербактерии
Хайтек+ 02 октября в 08:49
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Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru вчера в 09:51
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Хоккей
«Трактор» впервые с 2011 года обыграл СКА в гостях
Чемпионат 12:54
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Песков рассказал, что Путин проведет свой день рождения на природе
Инфорос вчера в 07:19
Космос
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо
Российская газета 03 октября в 08:04
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета 00:50
Происшествия
В Таиланде шесть слонов погибли, спасая слоненка, упавшего в пропасть
Взрослые слоны бросились спасать малыша, но тоже сорвались и погибли.
В курсе.ру 10:06
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:36
Происшествия
Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов
Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из Домодедово в Московской области, которое снято на месте, где нашли мертвой 17-летнюю студентку московского вуза.
РБК 13:12
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Здоровье
Врачи назвали опасности наращивания ресниц
По словам врача-косметолога Оксаны Чащиной, к одной реснице прикрепляются два-три дополнительных волоска, из-за чего ее фолликул может травмироваться из-за возникшей нагрузки.
Известия 12:27
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Армия и оружие
Украину может ожидать судьба Веймарской республики
Как пишет «Политнавигатор», Попович в своей колонке для киевского интернет-издания «Апостроф» утверждает, что благодаря текущей политике президента по примирению с Донбассом, Украина может повторить судьбу Веймарской республики, где в 1920 году произошёл Капповский путч.
ForPost 03:35
Фигурное катание
Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии
Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости 07:28
Авто
Эксперты назвали недорогие авто с самыми надежными двигателями
Как правило, при должном уходе 1,8-литровый 140-сильный мотор без труда сможет проехать более 250 000 км. Компания Honda часто производила доступные авто с простыми и выносливыми агрегатами, среди которых стоит отметить Honda Civic, Accord, CRV и Stream с довольно экономичными инжекторными двигателями 1,8 л R18A и 2,0 л R20A.
32CARS.ru 05:29
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой Емельяненко и Кокляева
В ходе проходящего в Санкт-Петербурге форума Synergy Global Forum, российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение о предстоящем бое между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом Александром Емельяненко, передают «Известия».
NewInform 10:50
Футбол
«Крылья Советов» победили «Сочи» в матче ЧР, Соболев оформил дубль
Самарские "Крылья Советов" нанесли поражение "Сочи" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 13:57
Футбол
«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 07:39
Футбол
Шварценеггер восхищён «Газпром Ареной»
Евро-футбол.ру вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева желает, чтобы на ее похоронах все рыдали
Телеведущая Лариса Гузеева распланировала свои похороны, отметив, что ждет от публики слез.
Дни24 12:57
Авто
Российский автомобильный рынок в сентябре продолжил падение
Известия вчера в 10:42
Политика
Медведев не исключил возвращения военного контингента на Кубу
Как сообщает РИА Новости, глава кабмина РФ поделился своим мнением о возвращении военного контингента на «остров свободы» в интервью ведущему России 24 Сергею Брилеву.
Политическая Экспертиза 11:45
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
"Украина при сохранении нынешнего курса развития оборонного потенциала не имеет никаких шансов одержать победу в линейной войне с Россией", — признал Бадрак.
РИА Новости 13:13