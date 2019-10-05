Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Экономика Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".

Происшествия Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из Домодедово в Московской области, которое снято на месте, где нашли мертвой 17-летнюю студентку московского вуза.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.

Здоровье Врачи назвали опасности наращивания ресниц По словам врача-косметолога Оксаны Чащиной, к одной реснице прикрепляются два-три дополнительных волоска, из-за чего ее фолликул может травмироваться из-за возникшей нагрузки.

Армия и оружие В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку» Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".

Армия и оружие Украину может ожидать судьба Веймарской республики Как пишет «Политнавигатор», Попович в своей колонке для киевского интернет-издания «Апостроф» утверждает, что благодаря текущей политике президента по примирению с Донбассом, Украина может повторить судьбу Веймарской республики, где в 1920 году произошёл Капповский путч.

Фигурное катание Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.

Авто Эксперты назвали недорогие авто с самыми надежными двигателями Как правило, при должном уходе 1,8-литровый 140-сильный мотор без труда сможет проехать более 250 000 км. Компания Honda часто производила доступные авто с простыми и выносливыми агрегатами, среди которых стоит отметить Honda Civic, Accord, CRV и Stream с довольно экономичными инжекторными двигателями 1,8 л R18A и 2,0 л R20A.

Единоборства Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой Емельяненко и Кокляева В ходе проходящего в Санкт-Петербурге форума Synergy Global Forum, российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение о предстоящем бое между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом Александром Емельяненко, передают «Известия».

Шоу-бизнес Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.

Политика Медведев не исключил возвращения военного контингента на Кубу Как сообщает РИА Новости, глава кабмина РФ поделился своим мнением о возвращении военного контингента на «остров свободы» в интервью ведущему России 24 Сергею Брилеву.