Политика
Российская газетаPolitico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты. Такую информацию распространила газета Politico, ссылаясь на собственные источники.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:12, Ашберн
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
Политика
Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ»
Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Политика
Объявлен состав нового российского правительства
Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
Экономика
Предсказаны последствия замены Белоруссией российской нефти
Ранее, 21 января, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что республика нашла замену российской нефти.
Политика
В Ливане сообщили о формировании нового правительства
Президент Ливана Мишель Аун подписал документы по формированию нового правительства.
Армия и оружие
Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами
Гаджеты
Apple готовится к выпуску нового iPhone 9
Согласно последним сообщениям зарубежных СМИ, Apple уже готовится к выпуску iPhone 9 и текущее тестирование этого продукта в основном закончено.
Общество
Boeing планирует вернуть 737 MAX к полетам в середине 2020 года
Американская корпорация Boeing сообщила, что планирует вернуть самолеты модели 737 MAX к полету к июню-июлю 2020 года, передает Bloomberg.
Общество
Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ
Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman
4-летнюю дочь актрисы Comedy Woman Марии Кравченко затравили хейтеры.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Политика
Дмитрий Медведев отписался от правительства в Instagram
Из подписок Медведева в Instagram после отставки исчез аккаунт правительства.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Общество
Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН
Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Политика
Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина
Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
Общество
Саудовского принца заподозрили во взломе телефона американского ультрабогача
Мобильный телефон главы американской компании Amazon, ультрабогача Джеффа Безоса оказался взломан после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отправил ему сообщение с вредоносным файлом в WhatsApp.
Общество
Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Гаджеты
Вышло финальное обновление ОС Windows 7
Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Культура
Воронежского комика из-за стендапа разыскивает полиция
Комик из Воронежа Александр Долгополов сообщил, что сотрудники МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» заинтересовались им из-за видео стендапа «Новый час шуток».