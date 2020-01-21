Политика
Российская газетаPolitico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты. Такую информацию распространила газета Politico, ссылаясь на собственные источники.
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Администрация президента США Дональда Трампа планирует включить Белоруссию, Киргизию, Нигерию, Мьянму, Судан, Танзанию и Эритрею в список стран, на жителей которых распространяются ограничения на въезд в страну, сообщают газеты The Wall Street Journal и Politico.Коммерсантъвчера в 19:28
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СМИ сообщили о планах Трампа ограничить въезд в США гражданам Белоруссии и Киргизии
Интерфаксвчера в 17:43
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Американские СМИ: Трамп собирается запретить белорусам поездки или иммиграцию в США
КП - Беларусьвчера в 15:50
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Кино
Российский фильм «Кома» выходит в мировой прокат
Фантастический боевик «Кома» Никиты Аргунова выходит в мировой прокат. Сначала фильм выйдет в Германию, а уже весной ожидается релиз в США.
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Объявлен состав нового правительства
Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, число заместителей премьер-министра сократилось до девяти: Министры: Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития.
Шоу-бизнес
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Общество
Коллекторам могут позволить собирать долги граждан по ЖКХ
В первом варианте законопроекта говорилось, что работать с долгами по ЖКХ смогут лишь управляющие организации и только после досудебных переговоров с должниками.
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Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
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Как отмечает автор материала Дэвид Акс, в ближйшее время подводные силы РФ могут сократиться.
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Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
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На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Политика
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Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Хоккей
Тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина
Россиянин из-за травмы пропустил встречу регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4). В текущем сезоне Панарин провёл 47 матчей, в которых набрал 68 очков, забросив 26 шайб и сделав 42 результативные передачи.
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Политика
Хуснуллин назначен вице-премьером РФ
Президент России Владимир Путин назначил заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина вице-премьером России.
Политика
Путин прибыл в Липецкую область
Политика
Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск
Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
Политика
Путин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
Политика
Генпрокурором вместо Чайки может стать заместитель Бастрыкина
Хоккей
Морозов может стать новым президентом КХЛ
Финансы
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем
В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
Футбол
Генеральный директор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил переход нападающего Александра Кокорина на правах аренды в "Сочи".
Здоровье
Власти Китая предупредили о возможности мутации нового коронавируса
Существует угроза дальнейшего распространения нового коронавируса из-за его возможных мутаций, сообщил замглавы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь на брифинге в Пекине.
Здоровье
В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
Общество
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Энергетика
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти у Норвегии
Происшествия
В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины
Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.