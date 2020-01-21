с чего всё началось

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты. Такую информацию распространила газета Politico, ссылаясь на собственные источники.

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Кино Российский фильм «Кома» выходит в мировой прокат Фантастический боевик «Кома» Никиты Аргунова выходит в мировой прокат. Сначала фильм выйдет в Германию, а уже весной ожидается релиз в США.

Политика Объявлен состав нового правительства Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, число заместителей премьер-министра сократилось до девяти: Министры: Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития.

Общество Коллекторам могут позволить собирать долги граждан по ЖКХ В первом варианте законопроекта говорилось, что работать с долгами по ЖКХ смогут лишь управляющие организации и только после досудебных переговоров с должниками.

Происшествия Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.

Политика Матвиенко предлагает расширить запрет на второе гражданство Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.

Хоккей Тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина Россиянин из-за травмы пропустил встречу регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4). В текущем сезоне Панарин провёл 47 матчей, в которых набрал 68 очков, забросив 26 шайб и сделав 42 результативные передачи.

Общество Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.

Политика Хуснуллин назначен вице-премьером РФ Президент России Владимир Путин назначил заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина вице-премьером России.

Политика Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.

Экономика Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.

Здоровье Власти Китая предупредили о возможности мутации нового коронавируса Существует угроза дальнейшего распространения нового коронавируса из-за его возможных мутаций, сообщил замглавы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь на брифинге в Пекине.

Общество Новый министр спорта был осужден за передачу земель Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.

Общество Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России» Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.