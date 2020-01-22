Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты. Такую информацию распространила газета Politico, ссылаясь на собственные источники.

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Политика Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.

Политика Мишустин утвердил структуру аппарата правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.

Политика Матовников назначен заместителем главкома Сухопутными войсками Бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома Сухопутных войск.

Общество Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.

Происшествия Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Политика Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.

Спорт Матыцин назначен министром спорта России Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России.

Шоу-бизнес У Андрея Григорьева-Аполлонова обнаружился внебрачный сын Сазыкина утверждает, что музыкант знал о внебрачном сыне и даже помогал ей и мальчику финансово, хотя из семьи уходить не собирался.

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Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Происшествия На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.