Политика

Российская газетаРоссийская газетаPolitico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты. Такую информацию распространила газета Politico, ссылаясь на собственные источники.
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Минск отреагировал на информацию об ограничении въезда белорусам в США

Lenta.ru03:40

СМИ: США могут ограничить въезд гражданам Белоруссии и Киргизии

Коммерсантъвчера в 19:28

Трамп может запретить гражданам Белоруссии въезд в США

REGNUMвчера в 16:19

СМИ сообщили о планах Трампа ограничить въезд в США гражданам Белоруссии и Киргизии

Интерфаксвчера в 17:43

СМИ узнали о планах США ограничить въезд гражданам Белоруссии и Киргизии

РБКвчера в 16:24

СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии

РИА Новостивчера в 18:15

Politico: США могут ограничить въезд к себе гражданам Белоруссии и Киргизии

ТАССвчера в 15:43
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:44, Ашберн

Американские СМИ: Трамп собирается запретить белорусам поездки или иммиграцию в США

КП - Беларусьвчера в 15:50
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
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Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Коммерсантъ 03:33
Политика

Мишустин утвердил структуру аппарата правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Lenta.ru 02:42
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
РБК 04:37
Политика

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Бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома Сухопутных войск.
RT на русском 04:39
Общество

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Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
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Белоруссия купила нефть в Норвегии

Росбалт 20 января в 14:32
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Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки

Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 04:24
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Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме

Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
ТАСС 01:52
Спорт

Матыцин назначен министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России.
News.ru вчера в 12:17
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Себастиан Стэн поделился новым фото со съёмок сериала «Сокол и Зимний солдат»

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Сазыкина утверждает, что музыкант знал о внебрачном сыне и даже помогал ей и мальчику финансово, хотя из семьи уходить не собирался.
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Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»

Красная весна 20 января в 14:05
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Трое рабочих в Кемерово пострадали при падении в шахту лифта

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Политика

Виталий Мутко не вошел в состав нового российского правительства

Помимо Мутко, должности вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак.
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Политика

The Wall Street Journal (США): усиление России на мировой арене (The Wall Street Journal)

В прошлом году был открыт газопровод в Китай "Сила Сибири", а газопровод "Северный поток — 2", прокладываемый из России в Германию по дну Балтийского моря, Москва использует в качестве рычага для развития связей с крупнейшей экономикой Европы.
ИноСМИ 20 января в 03:28
Футбол

Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Пятый канал вчера в 04:00
Общество

В Москве «заминировали» более 30 станций метро

Более 30 станций московского метро получили анонимные сообщения о минировании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:50
Происшествия

Школьника засосало в слив в московском аквапарке

Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Вести.Ru 03:49
Шоу-бизнес

Елизавета II потребовала от Меган Маркл все королевские украшения

Королева Великобритании Елизавета II потребовала у Герцогини Сассекской Меган Маркл вернуть ей все королевские украшения, сообщило ФАН.
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Политика

Объявлен полный состав нового правительства России

Владимир Путин назначил новых членов кабинета министров под руководством нового премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь 01:23
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В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой

Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
RT на русском вчера в 08:09
Общество

В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР

В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Российская газета 02:47
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Армия и оружие

Российский подводный флот медленно умирает

Утро.ru 20 января в 23:50
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На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
РИА Новости 01:31
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Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Общество

Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель посольства Британии в Москве.
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Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
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После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
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Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
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