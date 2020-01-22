Политика
Российская газетаPolitico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты. Такую информацию распространила газета Politico, ссылаясь на собственные источники.
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СМИ сообщили о планах Трампа ограничить въезд в США гражданам Белоруссии и Киргизии
Интерфаксвчера в 17:43
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Американские СМИ: Трамп собирается запретить белорусам поездки или иммиграцию в США
КП - Беларусьвчера в 15:50
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
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