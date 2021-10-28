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Politico: США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом Путина с Байденом

Белый дом задержал испытания гиперзвукового оружия за несколько дней до июньского саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, чтобы не раздражать Москву, сообщает издание Politico со ссылкой на три источника в Пентагоне и конгрессе.В источнике

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