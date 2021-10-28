Белый дом задержал испытания гиперзвукового оружия за несколько дней до июньского саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, чтобы не раздражать Москву, сообщает издание Politico со ссылкой на три источника в Пентагоне и конгрессе.В источнике
Поставки газа не должны становиться геополитическим оружием, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей по ситуации с поставками "Газпрома" в страну.
Чтобы увеличить употребление овощей, получать больше питательных веществ и разнообразить свой рацион, нужно повнимательнее осматривать овощные прилавки и поискать продукты, которые вы обычно даже не замечаете.
Ubisoft опубликовала большой отчет, согласно которому стало известно, что Assassin's Creed: Valhalla стала второй игрой по прибыльности компании — у неё более высокий среднесуточный доход на пользователя, чем у предшественника в лице Assassinʼs Creed: Odyssey.