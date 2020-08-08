Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
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Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
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Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.В источнике
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