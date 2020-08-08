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РИА Новости
РИА Новости

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Politico сообщило о ссоре Трампа со спонсором республиканцев

РБК22:35
Взгляд.ру

Трамп обругал крупнейшего донора предвыборной кампании и потребовал больше денег

Взгляд.ру19:57
Lenta.ru

Стало известно о ссоре Трампа с главным инвестором республиканцев

Lenta.ru21:49
ТАСС

Politico: Трамп повздорил с ключевым спонсором республиканцев

ТАСС21:19
Аргументы и Факты

Politico: Трамп обругал крупнейшего спонсора своей предвыборной кампании

Аргументы и Факты20:21
RT на русском

СМИ: Трамп поссорился со спонсором республиканцев

RT на русском21:56
РИА Новости

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

РИА Новости19:34

Тропический шторм «JANGM» идет к берегам Приморья

Сегодня утром тропический шторм находился в районе с координатами 23.2 ° с.ш. и 126.1 ° в.д. JANGM смещается на север со скоростью около 30 км/час, давление в центре 1000 гПа, максимальный ветер вблизи центра около 20 м/сек.
ВЕСТИ: Приморье21:26

Раскрыто пагубное влияние фруктов на печень

В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозы для организма.
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

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