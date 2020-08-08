Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Politico сообщило о ссоре Трампа со спонсором республиканцев

РБК22:35
Комсомольская правда

Politico: Трамп обругал крупнейшего спонсора своей предвыборной кампании

Комсомольская правда22:08
Взгляд.ру

Трамп обругал крупнейшего донора предвыборной кампании и потребовал больше денег

Взгляд.ру19:57
Lenta.ru

Стало известно о ссоре Трампа с главным инвестором республиканцев

Lenta.ru21:49
ТАСС

Politico: Трамп повздорил с ключевым спонсором республиканцев

ТАСС21:19
RT на русском

СМИ: Трамп поссорился со спонсором республиканцев

RT на русском21:56
РИА Новости

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

РИА Новости19:34

«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томсквчера в 11:43

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новостивчера в 07:13
2

Дегтярев сдаст в химчистку платье невесты, под которой обрушился мост

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с новобрачными из поселка Чегдомын, под которыми обрушился мост во время фотосессии, потребовал от местных властей предоставить ему документы о ремонте этого моста, а также распорядился забрать испорченное платье невесты в химчистку в Хабаровске, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости03:20
66