Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
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Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп обругал крупнейшего спонсора своей предвыборной кампании 87-летнего предпринимателя Шелдона Адельсона, и теперь республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями этого поступка, пишет Politico
.
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