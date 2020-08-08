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РИА Новости
РИА Новости

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.В источнике
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РБК

Politico сообщило о ссоре Трампа со спонсором республиканцев

РБК22:35
Комсомольская правда

Politico: Трамп обругал крупнейшего спонсора своей предвыборной кампании

Комсомольская правда22:08
РИА Новости

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

РИА Новости19:34
Lenta.ru

Стало известно о ссоре Трампа с главным инвестором республиканцев

Lenta.ru21:49
ТАСС

Politico: Трамп повздорил с ключевым спонсором республиканцев

ТАСС21:19
Взгляд.ру

Трамп обругал крупнейшего донора предвыборной кампании и потребовал больше денег

Взгляд.ру19:57
RT на русском

СМИ: Трамп поссорился со спонсором республиканцев

RT на русском21:56

Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @ SMDConference: pic.twitter.com / 46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@ Missile_Defense) August 4, 2020 Американские военные заявляют, что гиперзвуковой блок может разгоняться до скорости выше 6100 км / ч и двигаться по непредсказуемой для ПРО противника траектории.
Слово и Дело7 августа в 02:55
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В несогласованной акции в Хабаровске участвовали менее 3 тысяч человек

Участниками субботнего несогласованного митинга в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства предпринимателей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали 2,8 тысячи человек.
Национальная служба новостейвчера в 04:37
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Минздрав оценил возможность скорой массовой вакцинации россиян от коронавируса

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава Вадим Тарасов оценил возможность массовой вакцинации россиян от коронавируса в скором времени, подчеркнув, что в первую очередь надо провести расширенную стадию испытаний.
Lenta.ruвчера в 09:26
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Врач-вирусолог оценила возможность проникновения вируса SFTS в Россию

Москва, 9 августа 2020, 07:31 — REGNUM Вероятность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, вызванной вирусом SFTS оценила врач-вирусолог Евгения Тарасова 8 августа в своём интервью изданию «Вечерняя Москва».
REGNUM00:31
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Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
РИА Новостивчера в 16:03
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новостивчера в 07:13
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Безопасное для употребления количество пива определено

Соломатина отметила, что умеренное употребление пива может принести пользу: напиток улучшает обменные процессы в организме человека, а также способствует усваиванию пищи и в целом положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
Live24вчера в 06:17
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