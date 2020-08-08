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РИА Новости
РИА Новости

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.В источнике
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Аргументы и Факты

Politico: Трамп обругал крупнейшего спонсора своей предвыборной кампании

Аргументы и Факты20:21
RT на русском

СМИ: Трамп поссорился со спонсором республиканцев

RT на русском21:56
Известия

Трамп в преддверии выборов повздорил с главным спонсором республиканцев

Известия21:49
ТАСС

Politico: Трамп повздорил с ключевым спонсором республиканцев

ТАСС21:19
РБК

Politico сообщило о ссоре Трампа со спонсором республиканцев

РБК22:35
Взгляд.ру

Трамп обругал крупнейшего донора предвыборной кампании и потребовал больше денег

Взгляд.ру19:57
РИА Новости

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

РИА Новости19:34

Власти ХМАО намерены продлить режим ограничительных мер

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявила о продлении карантинных мер в регионе.
RT на русском7 августа в 10:18
35

Эксперт считает, осенью «второй волны» коронавируса не будет

Весенние показатели заболеваемости не повторятся в сентябре по причине формирования коллективного иммунитета, пишет ТАСС со ссылкой на директора Санкт-Петербургского НИИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академика РАН Арега Тотоляна.
Телеканал Санкт-Петербург7 августа в 06:10
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Смартфон Mi 10 Ultra станет новым флагманом Xiaomi

Новый Xiaomi Mi 10 Ultra оснащен гиперболическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 865, 120-кратный цифровым зумом для перископной камеры, 8/12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5, а также с 256/512-Гбайт скоростным накопителем.
МонаВиставчера в 13:26
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Дерипаска ответил на слова Авена об экзотичности его претензий к ЦБ

Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes в реальном времени оценивает его состояние в $2,9 млрд) не согласился с тем, что его предложения передать ЦБ в подчинение Минфина являются экзотичными, как назвал их председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.
РБК7 августа в 09:34
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новостивчера в 09:48
39

Автоэксперт объяснил, как правильно пользоваться климат-контролем

В ходе интервью главный редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов отметил, что в современных автомобилях чаще всего устанавливаются не ручные кондиционеры, а автоматические системы климат-контроля.
Тарантас Ньюсвчера в 13:46
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