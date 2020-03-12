Общество

КоммерсантъКоммерсантъPolitico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина

Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника. Издание не называет имен и должностей россиян.
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Стало известно об общении Трампа с представителями России на фоне ситуации с нефтью

Взгляд.ру02:39

СМИ сообщили о тайных переговорах Трампа с официальными лицами РФ из-за нефти

БИЗНЕС Online01:03

СМИ: Трамп обсудил с представителями из России ситуацию на рынке нефти

РИА Новости02:24

Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина

Коммерсантъ02:50

СМИ узнали об общении Трампа с российскими чиновниками из-за нефти

Известия01:22

Трамп общался с российскими чиновниками на фоне ситуации на нефтяном рынке

Газета.Ru02:33

Politico: Трамп общался с российскими официальными лицами из-за ситуации вокруг нефти

ТАСС00:51
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Происшествия

В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств

Российская газета 00:37
Общество

Замглавы муниципального образования в Петербурге задержали из-за протестов против изменения Конституции

Интерфакс 05:03
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Шоу-бизнес

Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым

Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:42
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Спорт

Лыжник Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира. Об этом передает издание «Чемпионат.com».
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Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается.
BFM.ru 05:13
Авто

Hyundai анонсировала новую Elantra

Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.
110km.ru вчера в 04:56
Футбол

«Атлетико» победил «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ODDS.ru вчера в 18:33
Финансы

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года

Последний раз индекс находился ниже отметки в 1000 пунктов 31 июля 2017 года. Индекс Мосбиржи снижается на 5,1% - до 2366,4 пункта.
ТАСС 05:05
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Общество

Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса

По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 15:22
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Российская газета вчера в 02:50
Общество

В России зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса у граждан Российской Федерации: шесть в Москве и два в Московской области.
RT на русском вчера в 12:42
Общество

В Москве зафиксировано нашествие енотов

Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.
Вести.Ru 04:35
Общество

Причина быстрого распространения коронавируса объяснена

После завершения эпидемии COVID-19 люди быстро забудут о правилах личной гигиены.
Соловей.Инфо 03:06
Происшествия

Самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Кемерове

Вести.Ru 00:43
Общество

Врачи назвали защищающие от вирусов простые продукты

Врачи из Испании перечислили продукты, которые укрепят иммунную систему и помогут защититься от ряда заболеваний.
iReactor 01:29
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Армия и оружие

Российские субмарины станут невидимыми для противника

В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.
РЕН ТВ вчера в 18:27
Баскетбол

НБА приостановила сезон из-за коронавируса у одного из игроков

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о приостановке сезона на неопределенный срок после того, как у одного из игроков лиги обнаружили коронавирус.
Дождь 01:24
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Экономика

Сбербанк назвал самые популярные туристические направления у россиян

Самым популярным летним туристическим направлением у россиян в 2019 году стала Турция, а зимним — Финляндия, показало исследование лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные" (его результаты поступили в "Ъ").
Коммерсантъ 04:53
Общество

В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:29
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru 10 марта в 11:27
Происшествия

В Чебоксарах произошло массовое отравление в школе

ГЛАС.RU 03:15
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
ТАСС 04:55
Здоровье

В США сравнили смертность от гриппа и коронавируса

Показатель смертности от нового коронавируса COVID–19 в десять раз превышает смертность от сезонного гриппа, заявил на слушаниях в конгрессе глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья (National Institute of Health, NIH) Энтони Фаучи (Anthony Fauci).
РИА Новости вчера в 11:53
Как работают Яндекс.Новости?
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