Политика

КоммерсантъКоммерсантъPolitico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина

Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника. Издание не называет имен и должностей россиян.
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Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина

Коммерсантъ02:50

Стало известно об общении Трампа с представителями России на фоне ситуации с нефтью

Взгляд.ру02:39

Трамп общался с российскими чиновниками на фоне ситуации на нефтяном рынке

Газета.Ru02:33

СМИ: Трамп обсудил с представителями из России ситуацию на рынке нефти

РИА Новости02:24

Стало известно о переговорах Трампа с приближенными Путина из-за нефти

Lenta.ru03:59

СМИ узнали об общении Трампа с российскими чиновниками из-за нефти

Известия01:22

Politico: Трамп общался с российскими официальными лицами из-за ситуации вокруг нефти

ТАСС00:51
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Политика

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
ТАСС 05:48
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех парламентариев вне зависимости от их фракционной принадлежности выступить в защиту депутата Валентины Терешковой, внесшей поправку к Конституции о снятии ограничения с президентских сроков.
Интерфакс 06:23
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 04:34
Экономика

Мишустин объяснил падение рынков

Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
RT на русском 04:47
Спорт

Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира

Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Absolut TV вчера в 10:37
Общество

Пик эпидемии коронавируса в Китае миновал

Эпидемия коронавируса в Китае прошла пик, рассказал представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Русская Планета 05:12
Общество

Кабмин одобрил запрет высаживать детей-безбилетников из транспорта

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что правительство одобрило законопроект, который запрещает высаживать из транспортных средств не оплативших проезд детей.
Известия 05:59
Происшествия

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России изъяли крупнейший арсенал у торговцев оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте ФСБ.
Lenta.ru 05:35
Политика

В Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.
РИА Новости 05:33
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Армия и оружие

ВС досрочно получили первый в этом году полк С-400

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в 2020 году ВС РФ получат четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".
РИА Новости 06:32
Футбол

Семак: у нас есть варианты замены Барриосу на матч с «Уралом»

В петербургском "Зените" есть футболисты, которые могут заменить дисквалифицированного за перебор желтых карточек Вильмара Барриоса в матче 22-го тура чемпионата России против "Урала", заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
РИА Новости 05:14
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru 10 марта в 05:38
Экономика

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
RT на русском вчера в 04:43
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

REGNUM 05:58
Общество

Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса

Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 13:39
Энергетика

Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

«Газпром» остановит на профилактику во второй половине марта магистральный газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Китай.
РБК 10 марта в 15:16
Здоровье

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Финансы

Крымский банк пошел против рынка

В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Гаджеты

Опубликован новый график обновлений до Android 10 для смартфонов Nokia

В этом году темпы сбавились, но уже многие смартфоны получились операционную систему Android 10.
OAnews вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав

Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.
NewInform вчера в 14:13
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала, за что уволила первую няню своего сына

OAnews вчера в 07:40
Общество

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Интерфакс вчера в 11:41
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

Piter.tv 02:05
Политика

В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в честь 75-летия Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза (у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю) и военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы.
Интерфакс 03:59
Политика

Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил

Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
RT на русском вчера в 16:25
Авто

«АвтоВАЗ» сообщил об отзыве более 12 тыс. автомобилей Lada

Говорит Москва 06:18
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