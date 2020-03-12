Американская газета Politico сообщила, что президент Трамп обсуждал низкую цену на нефть с российскими чиновниками.

Трамп общался с российскими чиновниками из-за ситуации на рынке нефти

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