Энергетика
ГородовойТрамп общался с российскими чиновниками из-за ситуации на рынке нефти
Американская газета Politico сообщила, что президент Трамп обсуждал низкую цену на нефть с российскими чиновниками.
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Гаджеты
В Роскачестве проверили смарт-часы
Экономика
Глава Минздрава Карелии: пандемия коронавируса может охватить половину населения республики
Пандемия коронавируса в Карелии может охватить половину населения республики.
Финансы
Торги Мосбиржи открылись снижением рубля
Курс доллара вырос до 73,93 рубля, евро – 83,54 рубля, данные о начале торгов публикуются на официальном сайте биржи.
Армия и оружие
На параде Победы впервые покажут новейшие танки Т-90М
Новейшие танки Т-90М "Прорыв" впервые проедут по Красной площади на параде Победы 9 мая.
Экономика
Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис
Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Общество
Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел
Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в Китае прошла свой пик: в городах очага заражения в провинции Хубэй уже неделю нет новых случаев заражения.
Общество
«Аэрофлот» приостановит рейсы в ряд городов Европы из-за коронавируса
Авиакомпания Аэрофлот на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Футбол
Матчи в Англии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса
При закрытых дверях пройдут как матчи английской Премьер-лиги, так и игры низших дивизионов.
Финансы
Сколько лет Россия сможет прожить в условиях низких цен на нефть?
Последние пять лет Россия сокращала расходы бюджета и копила резервы, благодаря чему подготовилась к обвалу цен на нефть лучше, чем Саудовская Аравия (ProFinance.ru: график в начале статьи отражает текущую цену на нефть (желтым) и цену, позволяющую России сбалансировать бюджет (серым)).
Армия и оружие
Переговоры Турции и РФ по Идлибу продолжаются в конструктивном ключе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что переговоры турецких и российских военных специалистов по сирийскому Идлибу продолжаются в конструктивном ключе.
Политика
«Яндекс» сформировал совет Фонда общественных интересов
В совет Фонда общественных интересов компании «Яндекс» вошли 11 человек, его возглавила руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Общество
Иностранные туристы отменили практически все заявки на туры в Россию
Зарубежные туроператоры и иностранные туристы отменяют практически все заявки на туры в Россию с марта по май из-за ситуации с коронавирусом.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Происшествия
Российский военный погиб в ДТП в Сирии
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 28
В России выросло число зафиксированных случаев заражения коронавирусом – до 28, два новых случая заболевания выявили в Подмосковье, все заразившиеся посещали Италию, сообщает ТАСС.
Космос
На экзопланете в созвездии Рыб идут металлические дожди
Названный объект расположен в созвездии Рыб на расстоянии приблизительно 640 световых лет от нас.
Финансы
Крымский банк пошел против рынка
В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
Политика
Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая
Происшествия
Продавца фейковых аккаунтов от каршеринга задержали в Санкт-Петербурге
Мужчину, который продавал через мобильный мессенджер фейковые аккаунты от каршеринга, задержали в Санкт-Петербурге.
Экономика
Forbes ожидает победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Победу России в нефтяной войне с Саудовской Аравией предрекла аналитик американского журнала Forbes Эллен Уолд 9 марта в статье на сайте журнала.
Музыка
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
Энергетика
Газопровод «Сила Сибири» будет приостановлен в марте
Газопровод "Сила Сибири" будет приостановлен в мартеРуководство российской транснациональной энергетической компании "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной этого года.