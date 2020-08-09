Politico: Трамп повздорил с ключевым спонсором республиканцев
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Президент США Дональд Трамп повздорил с крупнейшим спонсором Республиканской партии 87-летним мультимиллиардером Шелдоном Адельсоном в преддверии запланированных на ноябрь президентских выборов.В источнике
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