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ТАСС
ТАСС

Politico: Трамп повздорил с ключевым спонсором республиканцев

Президент США Дональд Трамп повздорил с крупнейшим спонсором Республиканской партии 87-летним мультимиллиардером Шелдоном Адельсоном в преддверии запланированных на ноябрь президентских выборов.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Politico: Трамп повздорил с ключевым спонсором республиканцев

ТАСС21:19
Комсомольская правда

Politico: Трамп обругал крупнейшего спонсора своей предвыборной кампании

Комсомольская правда22:08
RT на русском

СМИ: Трамп поссорился со спонсором республиканцев

RT на русском21:56
Lenta.ru

Стало известно о ссоре Трампа с главным инвестором республиканцев

Lenta.ru21:49
РБК

Politico сообщило о ссоре Трампа со спонсором республиканцев

РБК22:35
Взгляд.ру

Трамп обругал крупнейшего донора предвыборной кампании и потребовал больше денег

Взгляд.ру19:57
РИА Новости

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

РИА Новости19:34

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
Российская газетавчера в 11:19
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Билл Гейтс заявил, что Microsoft ждут трудности после покупки TikTok

Корпорации Microsoft придется столкнуться с трудностями и учитывать требования американских властей после покупки приложения TikTok у китайской компании ByteDance, заявил основатель корпорации Билл Гейтс в интервью изданию Wired.
Газета.Ruвчера в 10:56
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