Отмечается, что "шепот" о грядущем экономическом спаде в стране - от Уолл-стрит до Вашингтона - превратился "почти в рев", и американцы настроены довольно пессимистично, несмотря на то, что безработица составляет 3,6% — почти минимум современной эпохи.