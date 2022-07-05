Хотя президент США Джозеф Байден публично поддерживает меры Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции в стране, в Вашингтоне все больше ожидают рецессию, которая усугубит экономические проблемы администрации.
Отмечается, что "шепот" о грядущем экономическом спаде в стране - от Уолл-стрит до Вашингтона - превратился "почти в рев", и американцы настроены довольно пессимистично, несмотря на то, что безработица составляет 3,6% — почти минимум современной эпохи.
Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на к.э.н, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмилу Иванову-Швец.