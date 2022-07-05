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Politico: американские политики и бизнесмены прогнозируют рецессию в США

Американские политики и крупные предприниматели испытывают все большую уверенность в том, что страну ожидает рецессия, которая может повлечь за собой массовые увольнения.
ТАСС
Хотя президент США Джозеф Байден публично поддерживает меры Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции в стране, в Вашингтоне все больше ожидают рецессию, которая усугубит экономические проблемы администрации.
Газета.Ru
В США все разговоры в экономике сводятся к уверенности в скорой рецессии.
Life.ru
Отмечается, что "шепот" о грядущем экономическом спаде в стране - от Уолл-стрит до Вашингтона - превратился "почти в рев", и американцы настроены довольно пессимистично, несмотря на то, что безработица составляет 3,6% — почти минимум современной эпохи.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Politico: американские политики и бизнесмены предрекают скорую рецессию в США
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Politico: американские политики и бизнесмены прогнозируют рецессию в США
ТАСС23:12
Politico: бизнесмены и политики США готовятся к рецессии
Газета.Ru01:05
Politico: американские политики и бизнесмены не исключают начало рецессии в США
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Politico: американские политики предсказывают США рецессию
Общественная служба новостей01:07
Politico: американские политики и бизнесмены заявили о приближающейся рецессии в США
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