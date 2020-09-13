Politico назвало варианты отказа Германии от «Северного потока — 2»
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У Германии есть шесть "вариантов отказаться" от газопровода "Северный поток — 2", позволив сделать "грязную работу" другим, сообщило издание Politico.В источнике
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