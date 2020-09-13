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РИА Новости

Politico назвало варианты отказа Германии от «Северного потока — 2»

У Германии есть шесть "вариантов отказаться" от газопровода "Северный поток — 2", позволив сделать "грязную работу" другим, сообщило издание Politico.В источнике
С чего всё началось
У Германии есть шесть «ходов», при помощи которых она может отказаться от проекта «Северный поток-2», позволив сделать «грязную работу» по отказу другим, пишет
 издание Politico.
РБК19:35
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Минобороны Белоруссии пока не переносит учения «Славянское братство»

Решений о переносе сроков проведения белорусско-российско-сербских военных учений «Славянское братство—2020» пока не принималось, сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.
Коммерсантъ11 сентября в 04:54