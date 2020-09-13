Politico предлагает Германии шесть способов отказа от Nord Stream 2
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Берлин, 13 сентября 2020, 08:23 — REGNUM Издание Politico перебирает варианты, каким образом Германия может отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Оказалось, что таких вариантов шесть.В источнике
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