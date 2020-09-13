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REGNUM
REGNUM

Politico предлагает Германии шесть способов отказа от Nord Stream 2

Берлин, 13 сентября 2020, 08:23 — REGNUM Издание Politico перебирает варианты, каким образом Германия может отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Оказалось, что таких вариантов шесть.В источнике
С чего всё началось
У Германии есть шесть «ходов», при помощи которых она может отказаться от проекта «Северный поток-2», позволив сделать «грязную работу» по отказу другим, пишет
 издание Politico.
РБК19:35
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РЕН ТВ

Германии посоветовали не мешать США бороться с «Северным потоком - 2»

РЕН ТВ01:04
ТАСС

Politico назвало шесть вариантов отказа от «Северного потока - 2» для Германии

ТАСС23:25
РБК

Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от «Северного потока-2»

РБК19:35
RT на русском

СМИ: Названы варианты отказа Германии от «Северного потока — 2»

RT на русском22:42
Lenta.ru

Названы варианты отказа Германии от «Северного потока-2»

Lenta.ru20:27
Эхо Москвы

Издание Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от проекта «Северный поток-2»

Эхо Москвы20:15
РИА Новости

Politico перечислило варианты отказа Германии от «Северного потока — 2»

РИА Новости22:55

Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ

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