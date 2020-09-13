Азербайджан блокировал полет военного самолета из РФ

Никаких официальных комментариев не давала пока ни одна из стран, однако известно, что самолеты России, направляясь на авиабазу в Сирии «Хмеймим», без проблем совершили перелет через границу Азейбарджана буквально пару дней назад.