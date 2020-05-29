Политика
RT на русскомPolitico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
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с чего всё началось
"В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток — 2" между Россией и Германией и отношения с Китаем", — рассказала Politico со ссылкой на источник в администрации американского лидера.РИА Новости03:29
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РИА Новости вчера в 17:00
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В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом
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Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
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Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе
Патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел в районе населённого пункта Молодёжное в Донбассе.
RT на русском 05:03
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Матч чемпионата Украины отменён из-за коронавируса в одной из команд
Поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Мариуполем» не состоится, об этом рапортует пресс-служба чемпионата.
Евро-футбол.ру 05:35
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Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
Армия и оружие
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Военное дело 05:25
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РИА Новости 04:48
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«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — прогнозирует врач кремлевской больницы.
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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Здоровье
В Алтайском крае стало на 71 случай коронавируса больше
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ПолитСиб.Ру 01:45
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В России школьные выпускные пройдут 27 июня
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Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории
Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
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